Le Vietnam accueille plus de 8,8 millions de touristes étrangers en six mois

Le Vietnam a accueilli plus de 8,8 millions de touristes internationaux au premier semestre 2024, soit une hausse de 4,1% par rapport à la même période de 2019, avant la pandémie de COVID-19.

>> Le secteur du tourisme de Hanoï est prêt à s'envoler

>> Hanoï retrouve sa dynamique de croissance touristique

>> Hanoï accueille environ 14 millions de touristes au premier semestre

>> Hanoï promeut la transformation numérique du secteur du tourisme

Photo : VNA/CVN

Rien qu’en juin, les arrivées internationales au Vietnam se sont établies à plus de 1,2 million, soit une augmentation de 28,1% sur un an, a rapporté le 29 juin l’Office général des statistiques (GSO).

Cette progression est principalement attribuée à la politique favorable des visas du pays et aux programmes améliorés de promotion du tourisme mis en œuvre par les provinces et les villes centrales du pays.

Sur le total, le nombre de voyageurs arrivant au Vietnam par voie aérienne représentait 83,8%, tandis que ceux arrivant par la route représentaient 14,3% et par voie maritime 1,9%.

Les revenus des services d’hébergement et de restauration devraient augmenter de 15,2% et ceux du tourisme de voyage de 37,1% par rapport à la même période de l’année dernière.

Photo : DCS/CVN

Depuis le début de l’année, les provinces et les villes ont intensifié leurs programmes de promotion du tourisme pour séduire les visiteurs nationaux et étrangers.

La capitale Hanoï a attiré plus de 14 millions de touristes au cours des six premiers mois, soit une hausse de 13,7% par rapport à l’année précédente. Cela comprend 3,16 millions d’arrivées internationales, soit une hausse de 52,6 % sur un an.

L’Autorité nationale vietnamienne du tourisme (VNAT) a également déployé diverses activités pour attirer les touristes internationaux. Du 24 juin au 2 juillet, elle organise des programmes de présentation du tourisme vietnamien à Paris (France), Milan (Italie) et Francfort (Allemagne).

L’Europe est un grand pourvoyeur de touristes au Vietnam. L’année dernière, le Vietnam a accueilli plus de 1,4 million de touristes européens, soit une hausse de 187% par rapport à 2022.

Photo : VNA/CVN

Un festival de promotion du tourisme et de la culture du Vietnam aura lieu du 29 juin au 3 juillet en République de Corée, un grand marché touristique du Vietnam, a indiqué la VNAT.

Dans le cadre du festival auront lieu un forum sur la promotion du tourisme et la coopération culturelle Vietnam - République de Corée, une rencontre d’entreprises avec la participation des hauts dirigeants vietnamiens, un espace pour présenter la beauté du Vietnam et des performances artistiques.

L’année dernière, le Vietnam a accueilli 12,6 millions de touristes étrangers, dont 3,6 millions de Sud-Coréens, ce qui place la République de Corée au premier rang en termes de nombre de visiteurs internationaux au Vietnam.

Pendant ce temps, environ 420.000 Vietnamiens ont choisi ce pays d’Asie de l’Est comme destination de vacances.

VNA/CVN