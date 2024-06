Halte enchantée sur la péninsule de Son Trà à Dà Nang

La péninsule de Son Trà est considérée comme un "joyau vert" précieux et une fierté des habitants de Dà Nang. Un géant parc au cœur de la zone urbaine la plus dynamique du Centre.

La péninsule de Son Trà, relevant du quartier de Tho Quang, dans l’arrondissement de Son Trà de la ville de Dà Nang, est considérée comme un "joyau vert" précieux et une fierté des habitants de Dà Nang, avec un écosystème diversifié, de belles plages, de nombreux attractions et services de divertissement. Son Trà elle-même est un géant parc au cœur de la zone urbaine la plus dynamique du Centre.

La péninsule de Son Trà, située à environ 10 km au nord-est du centre-ville de Dà Nang et s’étendant sur plus de 4.400 ha, est une réserve naturelle importante et une zone potentielle d’écotourisme. Il est impossible d’explorer pleinement Son Trà en une journée ou en une seule fois car cet endroit dispose d’une beauté unique. Au gré des moments dans la journée, Son Trà change miraculeusement, en fonction de l’éclosion des fleurs ou du changement des feuilles et de l’arrivée des oiseaux pour leur refuge en hiver ou du soleil éclatant de l’été.

Chaque week-end, la route Hoàng Sa, menant à Son Trà, semble plus fréquentée et plus brillante, alors que des groupes de touristes et d’habitants locaux viennent s’amuser et se détendre. L’une des activités attrayantes consiste à camper et à pique-niquer sur les petites plages disséminées autour de la péninsule de Son Trà, notamment les plages Rang, Da Den, Ghênh Bàng, Tiên Sa et But.

Pour atteindre Ghênh Bàng, les visiteurs doivent garer leur véhicule au bord de la route, puis suivre le sentier qui descend, en passant par environ 1 km de pentes glissantes et d’arbres denses. En retour, ils peuvent admirer une vue spectaculaire sur la vaste mer, le ciel et les majestueux rapides rocheux ondulants.

Les visiteurs préparent souvent des tentes, du bois de chauffage, de la nourriture et des boissons pour un pique-nique pendant la journée. Certaines personnes peuvent également pêcher et attraper des crabes et des escargots en mer.

L’eau bleue, propre et fraîche est propice à la baignade. Cependant, il n’y a pas de sauveteurs, donc la plupart des gens qui vont à la plage doivent savoir nager ou porter leur gilet de sauvetage pour assurer leur sécurité.

De nombreux visiteurs choisissent de se promener le long de la plage de près de 2 km de long, de faire du tourisme et de prendre des photos pour capturer des moments impressionnants.

Avec son relief particulier et son air pur, la péninsule de Son Trà est également une destination idéale pour admirer le coucher du soleil, très apprécié par les touristes nationaux et internationaux. En suivant simplement la route sinueuse, les voyageurs pourront capturer la beauté splendide et poétique de la ville entourée des montagnes et de la mer en fin d’après-midi.

Pour admirer le coucher de soleil depuis Son Trà, les visiteurs peuvent choisir de faire une pause dans un café en bord de route ou de s’arrêter dans un parking autorisé pour éviter les obstacles à la circulation.

Outre les visiteurs, de nombreux habitants de Dà Nang ne manquent pas cette expérience intéressante et gratuite. En particulier, aux sites pour admirer le coucher du soleil, des poubelles sont disposées pour contribuer à la protection de l’environnement.

En quittant Son Trà après le coucher du soleil, la ville côtière a allumé les lumières pour se plonger dans la nuit magique. Dà Nang est une destination proposant de riches expériences de tourisme nocturne, telles que des rues gastronomiques, des marchés nocturnes, le Pont du Dragon avec des spectacles de feu et d’eau, de la musique de rue et des parcs d’attractions modernes.

