Saigontourist : recyclage pour transformer les déchets en produits utiles

Présent au 4 e Festival de la vie verte les 8 et 9 juin au parc Van Lang dans le 5 e arrondissement de Hô Chi Minh-Ville, le groupe Saigontourist a organisé des activités concrètes et significatives autour de la protection de l’environnement et du développement durable.

Photo : Saigontourist/CVN

En écho à la Journée mondiale de l’environnement (5 juin), le 4e Festival de la vie verte de Hô Chi Minh-Ville 2024 était un événement rassemblant des activités dans toute la ville, sous la direction du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement.

Ce festival est un événement environnemental annuel de la mégapole du Sud visant à promouvoir la mise en œuvre d’un mode de vie respectueux de l’environnement pour toutes les organisations et individus de la communauté, contribuant ainsi à l’édification d’une ville verte.

Protection de l’environnement

L’événement a vu la participation de plus de 10.000 personnes. Les activités de communication, de présentation de projets, de modèles pilotes, de terrains d’apprentissage de vie au vert visaient à mobiliser et sensibiliser les gens à la protection de l’environnement, les encourager à prendre leurs responsabilités et à contribuer aux efforts visant à protéger la Terre et nouer des relations harmonieuses et durables entre l’humain et la nature à travers des actions concrètes.

Ouvert tous les jours de 07h00 à 21h00, le stand de Saigontourist était décoré sur le thème “Recycler pour transformer les déchets en produits utiles”, combinant des matériaux issus de déchets afin de créer de nouveaux objets.

Sur le stand de Saigontourist, les visiteurs ont pu participer à des jeux-questionnaires dont le contenu tournait autour des connaissances environnementales et du tri des déchets. En outre, le groupe donnait également accès à un espace atelier pour apprendre à dessiner des sacs en tissu, décorer des pots à partir de bouteilles en plastique et planter des arbres. Il a soutenu les organisateurs du festival en leur offrant des cadeaux respectueux de l’environnement.

Parallèlement aux activités de Saigontourist à Hô Chi Minh-Ville, ses unités membres ont simultanément organisé des activités dans tout le pays, pour répondre à la Journée mondiale de l’environnement. Nettoyages, plantations d’arbres ou encore concours et formations internes sur le tri des déchets à la source et le recyclage puis la réhabilitation lorsqu’elle est possible, afin de réduire la quantité de déchets rejetés dans l’environnement.

Modèle d’écotourisme

Saigontourist a aussi présenté son modèle de tourisme vert de la zone touristique de Van Thanh avec la transformation de déchets organiques en engrais pour enrichir d’arbres et de potagers les paysages de la région. Un espace pédagogique expérimental sera bientôt mis en service les weekends pour partager, échanger et créer des produits utiles à partir des déchets triés sur place, notamment des comprimés désodorisants à partir de marc de café et des pots de fleurs à partir de bouteilles en plastique.

Photo : Saigontourist/CVN

Le groupe est la première unité opérant dans l’industrie touristique vietnamienne à introduire un processus de gestion environnementale conformément à la norme internationale ISO 14001 pour développer des services touristiques verts et durables.

Depuis août 2006, le club vert de Saigontourist a été créé, permettant à ses membres de se rencontrer, d’échanger sur des questions liées à l’environnement et de soutenir l’accès à l’information sur les réglementations juridiques et les solutions pour construire et améliorer le système de gestion environnementale.

Grâce aux économies d’énergie et à la gestion efficace des ressources, en convainquant les clients et tous ses employés de participer, l’efficacité des programmes ci-dessus a permis à Saigontourist de réaliser des économies annuelles.

