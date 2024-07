Promouvoir le tourisme vietnamien auprès d’Allemands

Photo : VNA/CVN

L’événement a permis au Vietnam de présenter ses destinations attrayantes et sûres. L'occasion également pour plusieurs entreprises touristiques vietnamiennes et allemandes de partager des informations et de renforcer la coopération.

Le directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh, a souligné que l'Allemagne était un marché traditionnel et important pour le tourisme vietnamien en Europe.

En 2023, le Vietnam a accueilli plus de 200.000 touristes allemands, représentant 88% du nombre enregistré avant le COVID-19, a-t-il indiqué, ajoutant que l'Allemagne s'était classée au 3e rang parmi les principaux marchés touristiques du Vietnam au sein de l'Union européenne (UE).

Ces derniers temps, les industries touristiques des deux pays ont intensifié leur coopération, a-t-il estimé, avant de mentionner la signature en juin 2023 d'un protocole d'accord entre Hue Tourism College et le groupe allemand F+U sur les échanges dans les domaines de la formation professionnelle de haute qualité, les échanges d'experts et d'enseignants, l'organisation de cours en langue allemande.

De plus, la compagnie aérienne Vietnam Airlines a lancé des lignes directes entre Munich et Hanoï/Ho Chi Minh-Ville, a rappelé Nguyên Trung Khanh.

Le Vietnam a organisé de nombreuses activités de promotion du tourisme en Allemagne, telles que des programmes de présentation du tourisme, la participation au salon mondial du tourisme ITB de Berlin et d'autres événements. L'exemption de visa pour les citoyens allemands venant au Vietnam depuis 2015 et la prolongation de la période de séjour temporaire à 45 jours à compter du 15 août 2023, sont également des facteurs favorables pour encourager les Allemands à se rendre au Vietnam, a-t-il indiqué.

Lors du programme, Petra Schwert, directrice des ventes de Vietnam Airlines en Allemagne, a présenté les services de la compagnie vietnamienne. Selon elle, le Vietnam accueille un plus grand nombre de touristes allemands et le pays dispose de nombreux hôtels et centres de villégiature magnifiques, répondant aux besoins de vacances de longs séjours des Allemands.

VNA/CVN