De grandes promotions au Village touristique de Binh Quoi

Le Village touristique de Binh Quoi, géré par le groupe Saigontourist, l’un des établissements touristiques et culinaires les plus célèbres de Hô Chi Minh-Ville, lance ses promotions spéciales de juin.

Le Village touristique de Binh Quoi propose à ses clients une promotion spéciale appelée “Happy Hours” au Café Dung Dinh, où vous pourrez déguster de délicieuses boissons au goût unique dans un espace confortable ! Ce programme promotionnel offre un rabais de 30% sur toutes les boissons de 17h00 à 20h00, jusqu’au 30 juin, dans la zone touristique de Van Thanh ou au restaurant Quan Xua dans la zone touristique de Binh Quoi 3.

De plus, les clients bénéficieront également d’autres avantages tels que réduction de 20% pour les nouveaux plats, ticket gratuit pour 15 tickets achetés pour le buffet Khân hoang Nam Bô (Les délices du Sud) et diminution de 30% sur les tarifs des chambres du lundi au jeudi.

Actuellement, les quatre membres du Village touristique de Binh Quoi (Binh Quoi 1, 2 et 3) et la zone touristique de Tân Cang ont également introduit de nombreux forfaits combinés et autres programmes promotionnels destinés à leurs clients.

Plus précisément, Binh Quoi 1 propose un menu spécial “Charme du Sud-Ouest” à partir de 250.000 dôngs/personne comprenant des visites et des séances photo gratuites, la location gratuite de bungalow de repos et un billet gratuit de pêche ou de canoë à Binh Quoi 1. Le programme promotionnel s’applique aux groupes de 15 personnes ou plus, du lundi au vendredi.

De nombreux forfaits combinés et incitations

Au restaurant Quan Xua, dans la zone touristique de Binh Quoi 3, avec une facture “À la carte” de 800.000 dôngs ou plus, les clients pourront choisir l’un des chèques-cadeaux suivants : billets de pêche, de canoë, de visites et de prises de photos. Ces chèques-cadeaux sont valables pour des groupes de deux personnes et peuvent être utilisés à Binh Quoi 1.

À cette occasion, la zone touristique de Binh Quoi 2 propose également des promotions attractives telles que le forfait “Combo BBQ & Relaxation” pour 1.499.000 dôngs/personne, incluant une nuit d’hôtel et trois repas (dîner barbecue au bord de la rivière, petit-déjeuner et déjeuner du jour).

De plus, Binh Quoi 2 présente également d’autres combos promotionnels attrayants tels que le bánh xèo (crêpe vietnamienne) - légumes propres de Binh Quoi pour seulement 75.000 dôngs/portion et le combo “S’amuser avec les enfants” pour 100.000 dôngs/portion. En réservant ce dernier combo pour 30 personnes, les clients recevront un haut-parleur de karaoké, un MC pour l’organisation d’anniversaire et de jeux pendant une heure.

Pour sa part, la zone touristique de Van Thanh accueille l’été avec un programme de promotion spécial, en lançant le plat “Tendons d’autruche mijotés au ginseng dans de la noix de coco” qui s’est classé dans le Top de 10 plats délicieux incontournables à essayer dans le cadre de la Fête de la culture culinaire et des délices de Saigontourist 2024. Le prix n’est que de 200.000 dôngs/portion, soit une réduction de 20%.

En outre, cette zone touristique propose de nombreux programmes d’incitation attrayants tels que le “grand buffet de vacances”, des services de location de cabanons de pique-nique, des menus attrayants pour élèves et étudiants.

De son côté, la zone touristique de Tân Cang a lancé le programme “L’été est là, c’est plein de plaisir”. Avec les menus à partir de 350.000 dôngs/personne ou plus, les clients bénéficieront de boissons gazeuses et d’eau minérale pendant le banquet ainsi que des décorations de base et des ballons autour de la fête. Le programme promotionnel s’applique aux réservations de trois tables ou plus. Ou encore un combo “BBQ & Heineken 0o” servi à table pour seulement 399.000 dôngs/personne, en particulier chaque personne recevra deux canettes de bière Heineken 0o ainsi que des boissons gazeuses et de l’eau minérale tout au long du banquet. Ce programme est applicable aux groupes de 10 personnes ou plus, de 17h00 à 21h00 tous les jours.

Tous ces programmes promotionnels des unités membres du Village touristique de Binh Quoi sont valables jusqu’au 30 juin.

Tân Dat/CVN

Informations et réservations

- Zone touristique de Binh Quoi 1 : 09 01 88 97 01

- Zone touristique de Binh Quoi 2 : 09 01 88 97 02

- Restaurant Quan Xua - Binh Quoi 3 : 09 01 88 97 03

- Zone touristique de Tân Cang : 09 01 88 97 04