Saigontourist salue le 50e anniversaire de la libération du Sud

Photo : Saigontourist/CVN

Des dizaines de milliers de participants ont assisté à la cérémonie de célébration nationale, parmi lesquels des dirigeants actuels et anciens du Parti, de l’État, des responsables ministériels, des représentants locaux, des vétérans, des intellectuels, des journalistes internationaux et de nombreux citoyens ayant contribué à la victoire du printemps 1975.

Saigontourist a été chargé de fournir une gamme complète de services logistiques avant, pendant et après la célébration, comprenant l’hébergement, la restauration, les transports, l’accueil à l’aéroport, l’organisation de visites culturelles et historiques, ainsi que la mise en œuvre des réceptions et banquets officiels pilotés par le Comité populaire municipal.

Près de 800 chambres haut de gamme, représentant environ 2.000 nuitées, dans des établissements emblématiques du groupe tels que Rex Saigon, Majestic Saigon, Grand Saigon, Caravelle Saigon, New World Saigon, Continental Saigon, Kim Dô, Dê Nhât et Oscar, étaient prêtes à accueillir les délégations dès mars 2025, en particulier durant la période de pointe du 27 avril au 1er mai. Ces hôtels étaient également les cadres de réceptions d’honneur, mettant à l’honneur les traditions culinaires des trois régions du pays à travers des menus raffinés et empreints de symbolisme.

Photo : Saigontourist/CVN

L’Agence de voyages Saigontourist Travel, relevant du groupe Saigontourist, a élaboré de nombreux programmes de visites thématiques destinées aux invités venant des quatre coins du pays. Les visiteurs peuvent opter pour des circuits “Retour aux sources”, tels que la base révolutionnaire de Rung Sác (district de Cân Gio), les tunnels de Cu Chi - un site emblématique de la résistance vietnamienne - ou encore une expérience immersive du métro moderne de Hô Chi Minh-Ville (ligne No1 Bên Thành - Suôi Tiên), ponctuée de découvertes culturelles et urbaines.

Plus de 150 véhicules de tourisme (de 16 à 45 places) seront mobilisés afin d’assurer un service fluide et efficace.

Réaffirmer le statut de métropole dynamique

À propos de cette mission d’envergure, Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist, a déclaré : “Participer à l’organisation logistique de la célébration du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale constitue pour nous un honneur suprême et une responsabilité historique. À travers cet engagement, nous souhaitons exprimer notre plus profond hommage aux anciens combattants et à tous ceux qui ont œuvré pour la paix et l’unité nationale. Cet événement est également une occasion privilégiée pour Saigontourist de démontrer son rôle moteur et son attachement profond à l’histoire contemporaine de Hô Chi Minh-Ville et du pays tout entier”.

Selon lui cette commémoration constitue également une opportunité pour la ville de réaffirmer son statut de métropole dynamique et moderne, ancrée dans son passé glorieux tout en se projetant vers un avenir prometteur. Saigontourist a étroitement collaboré avec les partenaires concernés pour garantir une organisation impeccable, contribuant ainsi à la réussite éclatante de cet événement national majeur.

Fort de son expérience dans l’accueil d’événements internationaux de grande envergure tels que Sommets de l’APEC, de l’ASEAN, ou les célébrations de Vesak des Nations unies, Saigontourist s’impose comme un acteur incontournable du secteur. Il s’est également illustré en première ligne lors de la pandémie de COVID-19, en assurant l’hébergement, la restauration et le soutien logistique à plus de 25.000 personnels médicaux à travers 24 hôtels du groupe, totalisant plus de 154.000 nuitées et plus de 633.000 repas servis.

Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN