Saigontourist œuvre pour rendre le monde plus propre

Photo : Saigontourist/CVN

L’événement comprenait diverses actions telles que la plantation d’arbres, le tri et le recyclage des déchets, la transformation des déchets organiques en engrais, ainsi que le recyclage des bouteilles en plastique pour en faire des outils de jardinage. Ce programme s’inscrivait dans la série d’activités visant à célébrer l’année prochaine le 50e anniversaire de la création de Saigontourist (1er août 1975).

Les actions du groupe ont pour objectif de réduire les déchets, prolonger la durée de vie des plastiques, créer des espaces verts et minimiser les dégâts liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Ce programme reflète l’engagement de l’entreprise en matière de responsabilité sociale et s’inscrit dans les efforts des autorités municipales pour une gestion durable des déchets, en promouvant l’économie circulaire.

À Hô Chi Minh-Ville, le conseil d’administration, les membres de l’Union de la jeunesse et du Club Vert de Saigontourist (Saigontourist Group Green Club) et des employés des unités membres du groupe, ont participé à la “Journée de l’environnement de Saigontourist”, qui s’est tenue à la zone touristique de Van Thanh, le 26 septembre 2024.

Actions significatives

Les organisateurs et invités ont planté des arbres en utilisant des matériaux recyclés, créé des espaces verts et des pépinières de légumes, et décoré des pots de plantes fabriqués à partir de bouteilles en plastique, tout en transmettant un message fort: sensibiliser la population et encourager chacun à protéger l’environnement.

Saigontourist, avec ses plus de 100 hôtels, resorts, restaurants, agences de voyages, attractions touristiques, écoles de formation en tourisme, espaces d’exposition et de conférences, terrains de golf et chaînes de télévision par câble, est un acteur majeur du secteur touristique vietnamien. Le groupe est pionnier dans l’adoption de processus de gestion environnementale conformes aux normes ISO 14001. Son objectif est de promouvoir des services touristiques verts et durables.

Photo : Saigontourist/CVN

Le Club Vert de Saigontourist, créé en août 2006, offre aux unités membres un forum d’échange sur les questions environnementales et facilite l’accès à l’information sur les réglementations et solutions liées à la gestion environnementale.

Lancée par l’Australie et étendue à l’échelle mondiale par le Programme des Nations unies pour l’environnement en 1993, la campagne "Rendre le monde plus propre" a lieu chaque année lors de la troisième semaine de septembre. À ce jour, elle a mobilisé des centaines de millions de personnes dans plus de 180 pays et territoires, dont le Vietnam, qui y participe depuis 1994. Aujourd’hui, cette campagne est devenue un mouvement communautaire mondial, renforçant la sensibilisation et les actions pour l’environnement.

Chaque année, ce programme vise à sensibiliser tous les employés de Saigontourist. Par ailleurs, l’efficacité de ce mouvement contribue au respect des réglementations environnementales, avec un engagement fort pour un avenir vert et durable au sein du groupe et de ses membres.

Tân Dat/CVN