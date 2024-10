Le Musée d'histoire militaire du Vietnam connaît une nouvelle jeunesse

Le nouveau Musée d'histoire militaire du Vietnam, situé dans l'arrondissement de Nam Tu Liêm, à Hanoï, conservant plus de 150.000 artefacts et quatre trésors nationaux, devrait ouvrir ses portes le 1 er novembre.

Photo : Vietnamnet

Le musée, construit aux limites des quartiers de Tây Mô et Dai Mô, a commencé sa construction en 2019 et est maintenant achevé. Les quatre étages et le sous-sol couvrent une superficie de plancher de 23.198 m².

À l’extérieur, deux ailes exposent diverses armes et équipements militaires tels que des canons de 85 mm, des canons anti-aériens de 57 mm, des chars PT67, des avions de combat MiG 17 et des avions SU22.

Le bâtiment principal a une superficie totale de 64.640 m² et une hauteur totale de 35,8 m.

Photo : Vietnamnet

L’élément le plus distinctif du musée est la Tour de la victoire, haute de 45 m, surmontée d’une structure en forme d’étoile.

Symbolisant l’aspiration à la paix, les ailes du bâtiment sont ornées d’images de branches d’arbres, de bourgeons verts et de colombes s’élevant des épaves d’avions.

Une autre caractéristique importante est le symbole de la goutte d’eau, reflété dans les miroirs représentant la longue histoire de construction nationale et de défense du Vietnam, de l’époque des rois Hùng au XXe siècle. Le symbole renforce l’idée que depuis des milliers d’années, le peuple vietnamien a lutté pour la paix, endurant des épreuves et des sacrifices pour atteindre l’indépendance, la liberté et le bonheur.

Photo : Vietnamnet

En entrant dans le hall principal, les visiteurs sont immédiatement accueillis par le chasseur MiG-21 "Silver Swallow". Au cours de la guerre de résistance contre les États-Unis, neuf pilotes l’ont piloté, ont participé à 69 sorties, ont engagé 22 combats contre l’ennemi et ont abattu 14 avions américains. L’avion à réaction a été reconnu trésor national le 14 janvier 2015.

Le musée conserve actuellement plus de 150.000 artefacts, dont quatre trésors nationaux. Les espaces d’exposition sont répartis en six thèmes. Avec un design moderne et de multiples fonctions, les visiteurs peuvent explorer des espaces interactifs et vivre la lutte pour l’indépendance nationale menée par l’armée populaire vietnamienne, depuis la création de l’État de Van Lang jusqu’à aujourd’hui.

Photo : Vietnamnet

Ici, les visiteurs trouveront des modèles de technologie de cartographie 3D, des écrans de recherche d’informations, des archives de photos multimédias, des narrations audioguides automatiques et des codes QR pour les informations sur les artefacts à côté des légendes et des images, ainsi que plus de 60 vidéos présentant des campagnes, des batailles et des personnages historiques.

Une image modèle du bassin de Diên Biên Phu dans l’espace d’exposition du 3e thème : Résistance contre le colonialisme français, indépendance nationale de 1858 à 1945.

Photo : Vietnamnet

Une maquette à l’échelle 1:1 de la bataille de 60 jours et nuits pour défendre la capitale suite à l’appel du président Hô Chi Minh à la Résistance nationale.

Dans le 5e thème, dès l’entrée, les visiteurs rencontreront la maquette du pont Hiên Luong - un "symbole" de la division entre le Nord et le Sud, associé à la lutte pour la libération et la réunification nationales lors de la résistance du Vietnam contre l’invasion américaine.

Le camion de transport Zil-157, fabriqué par l’Union soviétique et fourni comme aide au Vietnam, a été utilisé par le 102e bataillon de transport, station 32, unité 559 de l’armée de Truong Son pour transporter des fournitures, des équipements et des armes sur le champ de bataille du Sud pendant la résistance contre l’impérialisme américain.

Dans la zone d’exposition des Trésors nationaux, l’exposition importante comprend l’avion MiG-21, numéroté 5121, ainsi que le système de lancement et le boîtier de missile du SA-75 DVINA (SAM-2). Le lieutenant-général Pham Tuân, héros des Forces armées populaires, a piloté ce MiG-21 pour abattre un bombardier B-52 dans la nuit du 27 décembre 1972.

Photo : Vietnamnet

L’épave du premier B-52, abattu par l’équipage de combat du Bataillon 59, Régiment de missiles 261 (Unité de défense aérienne de Hanoï), le 18 décembre 1972, alors que les États-Unis ont lancé la campagne "Diên Biên Phu dans les airs". L’avion a été abattu au-dessus de la commune de Phu Lô, district de Soc Son, Hanoï.

Le char T-54B, numéroté 843, de la Compagnie 4, Bataillon 1, Brigade blindée 203, Corps d’armée 2, est légendaire pour son implication dans la libération de Huê et Dà Nang et pour avoir défoncé la porte latérale du Palais de l’Indépendance le 30 avril 1975. En 2012, ce char a été reconnu par le gouvernement comme trésor national.

