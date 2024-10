Le tourisme de Dà Nang s'apprête à boucler une année de croissance robuste

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Dà Nang a accueilli 8,7 millions de touristes, soit une augmentation de 33% en glissement annuel, dépassant ainsi son objectif de 8,4 millions de visiteurs en 2024 et surpassant le niveau le plus élevé atteint avant la pandémie de COVID-19 en 2019, selon le Service du tourisme de cette ville du Centre.

>> Hôi An et Dà Nang parmi les meilleures destinations pour les nomades numériques de 2024

>> La ville de Dà Nang songe à devenir une destination de tourisme de mariage

>> Le nombre de touristes internationaux à Dà Nang en hausse de 40%

Photo : CTV/CVN

Avec 3,17 millions de voyageurs internationaux, la ville de Dà Nang a dépassé son objectif de 2,5 millions, se rapprochant du chiffre record de 2019, soit avant la pandémie (3,5 millions de visiteurs). Les revenus des services d'hôtellerie-restauration et d’agence de voyages au cours des neuf premiers mois de l'année ont également été très prometteurs, atteignant plus de 26.000 milliards de dôngs, en hausse de 26% sur un an.

Le président de l'Association municipale du tourisme, Cao Trí Dũng, a rappelé que 2019 représentait l’âge d’or du tourisme de la ville, avec près de 8,7 millions de visiteurs et 31.000 milliards de dôngs de recettes. À l’époque, les visiteurs internationaux représentaient à eux seuls 3,5 millions d'entrées.

Les attentes dépassées

L'année 2024 a donc largement dépassé les attentes du secteur touristique de la ville. Bien que certains marchés traditionnels soient encore affectés par des perturbations mondiales, le tourisme local a enregistré une forte croissance sur certains nouveaux marchés majeurs, tels que l’Inde et l’Indonésie. La ville a également constaté le retour des Japonais, ainsi qu’une augmentation notable des visiteurs en provenance des pays d’Asie du Sud-Est, notamment Thaïlandais, Philippins et Singapouriens…

De plus, depuis le début de l'année, la ville a su exploiter avec succès les marchés australien et néo-zélandais. Les arrivées en provenance de l’Europe et des États-Unis à Dà Nang ont également connu une croissance impressionnante.

CPV/VNA/CVN