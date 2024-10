Hô Chi Minh-Ville

Un potentiel croissant pour attirer les touristes du Moyen-Orient et d'Inde

Les touristes venant des pays du Moyen-Orient et d'Inde jouent un rôle clé dans la reprise du tourisme grâce à leurs dépenses relativement élevées. Hô Chi Minh-Ville est considérée comme une destination prisée par ce groupe de voyageurs. Toutefois, la ville et les agences de voyages doivent mettre en place de nouveaux services pour les attirer davantage.

Les sites touristiques emblématiques de Hô Chi Minh-Ville, tels que la Poste centrale, le marché Bên Thành et les tunnels de Cu Chi, enregistrent un nombre croissant de visiteurs en provenance d'Inde, d'Israël et des Émirats arabes unis.

Le touriste indien Suman Patnaik a déclaré : "Mes amis m'ont parlé du Vietnam, un pays avec de magnifiques paysages et une gastronomie séduisante à Hô Chi Minh-Ville. Les cultures vietnamienne et indienne partagent de nombreuses similitudes."

Partageant cet avis, Dharmananda Naayak, un autre touriste indien, a affirmé : "C'est très agréable de découvrir toutes les merveilles de Hô Chi Minh-Ville, de déguster des plats indiens sur place, de visiter des mosquées musulmanes... c'est à la fois étrange et familier. J'aime vraiment voyager ici."

Grâce à des similitudes culturelles, notamment dans les pratiques religieuses et les croyances, et avec environ 15 mosquées ainsi que plusieurs temples à motifs indiens dans le centre-ville, Hô Chi Minh-Ville offre des conditions idéales pour les visites et le culte des touristes musulmans.

Ta Viêt Hang, directrice générale adjointe de la Société nationale halal du Vietnam, a déclaré : "Les musulmans apprécient profondément la culture traditionnelle vietnamienne. Ils s'intéressent aux formes d'art telles que le +chèo+, le +tuồng+ et la culture folklorique du Vietnam. Les vestiges historiques et culturels attirent également ces visiteurs. En plus de valoriser ces destinations, les voyagistes doivent veiller à proposer des services culinaires adaptés aux clients musulmans."

D'après les experts, le tourisme adapté aux musulmans sera l'un des segments à la croissance la plus rapide dans le monde. Ce secteur devrait devenir crucial pour l'industrie touristique, d'autant plus que la population musulmane devrait atteindre 2,2 milliards d'individus d'ici 2030. Cependant, les statistiques montrent que le Vietnam n'accueille chaque année que quelques dizaines de milliers de touristes musulmans, un chiffre encore modeste.

Madan Mohan Sethi, consul général de l'Inde à Hô Chi Minh-Ville, a suggéré : "Hô Chi Minh-Ville devrait capitaliser sur ses atouts pour promouvoir le tourisme musulman, en développant davantage les services de villégiature et d'investissement. Il est également nécessaire de former des ressources humaines capables de répondre aux besoins croissants des touristes musulmans".

En réalité, Hô Chi Minh-Ville a déjà investi à long terme dans ses infrastructures, en ouvrant des restaurants servant de la cuisine indienne et en aménageant des salles de prière dans les hôtels et aéroports.

La ville a également formé des ressources humaines et des guides touristiques ayant des connaissances approfondies sur la culture et les habitudes des touristes en provenance d'Inde et du Moyen-Orient.

Texte et photos : Quang Châu/CVN