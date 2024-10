Tournoi de golf caritatif de Saigontourist

L’édition a une nouvelle fois témoigné de l’engagement de Saigontourist envers la communauté, avec un don de 200 millions de dôngs pour soutenir les personnes touchées par les tempêtes et les inondations, ainsi que 400 bourses d’études d’une valeur d’un million de dôngs chacune, destinées aux étudiants méritants en difficulté. Parallèlement, à l’écho de l’appel lancé par le conseil d’administration de Saigontourist, l’ensemble de son personnel a fait preuve de solidarité en collectant 2,8 milliards de dôngs pour soutenir les victimes des tempêtes.

Reconnue comme l’une des compétitions les plus prestigieuses, l’édition 2024 du tournoi de golf Saigontourist a attiré 140 participants, parmi lesquels des hommes d’affaires et des représentants des médias, agences de presse, de radio et du corps diplomatique, issus de Hô Chi Minh-Ville et d’autres localités. Le lieu de l’événement a déjà accueilli plusieurs tournois de golf caritatifs parmi les plus anciens et les plus importants du Vietnam, offrant aux golfeurs un cadre élégant.

Organisé chaque année à des fins caritatives, ce tournoi, créé en 2006, a attiré depuis sa première édition 2.680 golfeurs.

De nombreuses actions caritatives

Les fonds récoltés au fil des ans à travers ce tournoi ont servi à financer de nombreux programmes caritatifs et sociaux concrets, venant en aide aux personnes défavorisées et vulnérables de la société. Parmi les initiatives majeures figurent les programmes de bourses d’études pour les étudiants en difficulté, les élèves de l’école pour aveugles Nguyên Dinh Chiêu et les maisons du cœur de Hô Chi Minh-Ville et des provinces environnantes ; l’aide à la chirurgie cardiaque et oculaire, des consultations et soins médicaux gratuits pour les patients en situation précaire ; le secours aux populations ethniques des zones montagneuses ; ou encore la construction de maisons de gratitude et de ponts dans les zones rurales isolées.

Parmi les nombreuses initiatives sociales du groupe, les plus marquantes incluent le soutien au développement de la production, à la sécurité sociale, et à la construction de la nouvelle ruralité; ainsi que l’aide aux communes isolées du district de Cân Gio. Entre 2017 et 2020, un total de 10 milliards de dôngs a été mobilisé pour ces projets sous la direction du Comité municipal du Parti et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville.

D’autres actions notables sont l’installation de systèmes d’eau potable dans les écoles, le soutien aux provinces montagneuses du Nord frappées par des catastrophes naturelles, ainsi que des cadeaux offerts aux “Mères héroïnes” du Vietnam et des bourses pour les enfants des employés de Saigontourist en situation difficile.

Chaque année, le syndicat de Saigontourist organise également diverses activités pour soutenir les travailleurs en situation familiale difficile à l’occasion du Nouvel An lunaire, à travers des programmes tels que “Joyeux Têt avec les travailleurs de la ville”, “Têt de retrouvailles”, “Le printemps connecte l’amour” et les célébrations de la Fête de la mi-automne.

Le programme du tournoi prévoyait la cérémonie de “Teeing Off” de 11h15 à 11h30, suivie des compétitions entre golfeurs de 11h30 à 17h00, le 21 septembre. La soirée de clôture et la cérémonie de remise des prix se sont déroulées à 17h30 le même jour, à Hô Chi Minh-Ville.

