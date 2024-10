Kiên Giang

Le Grand World Phu Quôc, une Venise tropicale sur l’île d’émeraude

L’île de Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang (Sud), souvent comparée à une Venise en miniature, est le seul représentant du Vietnam classé deuxième après les Maldives sur la liste 2024 du magazine américain Travel & Leisure des 25 îles et archipels les plus beaux au monde.

Photo : VNP/CVN

Situé à environ 24 km du centre-ville de Phu Quôc, à 38 km de l’aéroport éponyme, le Grand World Phu Quôc est un complexe de divertissement et de shopping appartenant au Phu Quoc United Center. Inauguré à la fin 2020 sur la plage de Bai Dai, dans la commune de Ganh Dau, il est rapidement devenu l’une des destinations incontournables de l’île d’émeraude.

Ce lieu est comparé à une Venise en miniature avec ses canaux romantiques, ses rangées de maisons multicolores et ses représentations artistiques de niveau international.

Photo : VNP/CVN

Surnommé la “ville sans sommeil”, le Grand World Phu Quôc est animé 24 h sur 24, 7 jours sur 7 par des activités diversifiées. Il propose également des performances éblouissantes valant des millions d'USD chacune, telles que "La quintessence du Vietnam", "Couleurs de Venise", plus de 2.920 mini-spectacles le jour et 265 spectacles d’art de rue chaque année.

Le Grand World Phu Quôc affiche une architecture luxueuse et élégante inspirée des villes européennes, propose de multiples services de loisir, de villégiature et de jeux de découverte, digne d’être un lieu de loisir de premier rang en Asie du Sud-Est.

Photo : VNP/CVN

Sur un beau canal de 400 m de longueur aux eaux turquoises , les visiteurs peuvent s’immerger dans la culture italienne en faisant une balade en gondole en écoutant les airs que chante le gondolier, et bien d’autres activités telles que peinture, prestidigitation et musique.

Les jolies habitations multicolores longeant le canal abritent des cafés et restaurants, offrant une vue panoramique et romantique, et sont le lieu idéal pour contempler le plus beau coucher de soleil de l’île.

Photo : VNP/CVN

Tous spectaculaires, les "Place mythique" (Huyền thoại) et "Place des Danses tropicales" (Vu điêu Nhiêt đoi) impressionnent les touristes avec l’ouvrage en bambou le plus grand du Vietnam, le grand spectacle "La quintessence du Vietnam", des festivals vibrants au bord de la mer, qui offrent les plus belles expériences nocturnes du Grand World.

Le poétique lac de l’Amour, le théâtre des fêtes de lazer, le musée des ours Teddy, le parc des arts contemporains Urban Park, la tour des rencontres… sont autant d’attractions pour les touristes. Proposant une large gamme d’expériences variées, le Grand World Phu Quôc apporte à n’importe visiteur des moments inoubliables.

VNP/VNA/CVN