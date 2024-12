Sa Pa attire les touristes à l'occasion de Noël et du Nouvel An 2025

>> Noël : les forêts de cristal, destinations enchantées

>> Sa Pa vise à devenir une destination touristique de classe mondiale du Vietnam

>> Dà Nang lance le Festival du Nouvel An pour stimuler le tourisme

Photo : VNA/CVN

Au cœur du chef-lieu, un espace Noël 2024, avec un sapin de Noël géant dans le parc culturel ethnique de Sa Pa, est ouvert au public depuis le 20 décembre et se poursuivra jusqu'aux vacances du Nouvel An 2025. De plus, son festival du réveillon du Nouvel An comprendra un programme artistique spécial et un programme du compte à rebours sur le site local de San Quan le soir du 31 décembre. L'événement offrira aux participants un grand concert de musique avec des performances d'artistes populaires et d'artisans culturels et un feu d'artifice à basse altitude à minuit.

Le matin du 1er janvier 2025, une cérémonie d'accueil pour les 50 premiers visiteurs de la nouvelle année aura lieu au parc culturel ethnique, avec des cadeaux spéciaux offerts pour marquer l'occasion.

Au cours des trois derniers mois de 2024, le secteur touristique de Lào Cai a pris de l'ampleur, accueillant près de 1,7 million de visiteurs, soit une augmentation annuelle de 42%. Pour l'ensemble de l'année, la province devrait attirer plus de 8 millions de visiteurs, dont 4,4 millions à Sa Pa.

Pour l'année à venir, Lào Cai vise à accueillir plus de 10 millions de visiteurs. La station balnéaire devrait accueillir environ 5,8 millions de personnes et générer des revenus de 27,9 billions de dongs (1,09 milliard d’USD).

VNA/CVN