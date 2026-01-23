Sa Pa, destination phare du Nord-Ouest, mise à l'honneur à la Télévision française

Dans un récent reportage diffusé sur la chaîne nationale France 2, la région montagneuse du Nord-Ouest du Vietnam a captivé les téléspectateurs à travers une exploration immersive de Sa Pa. Cette destination emblématique s'illustre par ses cimes d'un vert profond, ses rizières en terrasses façonnées depuis des siècles et l'authenticité culturelle de ses communautés ethniques minoritaires.

Photo : VNA/CVN

Selon le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Paris, le reportage met en lumière l'espace naturel exceptionnel de Sa Pa, où les rizières en terrasses ont été patiemment sculptées et préservées par les populations locales au fil des générations. Les guides sur place précisent d'ailleurs que les terrasses les plus anciennes remontent à environ 250 ans.

Lors d'un trekking de deux jours, un groupe de quatre touristes originaires de Normandie a parcouru une distance de 20 kilomètres à quelque 1.500 mètres d'altitude, traversant des versants et des vallées luxuriantes. Accompagnée par Chin, leur guide locale, l'équipe a découvert Sa Pa sous un angle différent, s'éloignant des circuits de masse pour privilégier des itinéraires à la beauté sauvage préservée.

Qualifiée d'"Alpes du Nord du Vietnam", Sa Pa se distingue non seulement par ses rizières en terrasses, mais aussi par ses vastes forêts de bambous s'étendant vers la frontière sino-vietnamienne.

Les voyageurs ont fait halte dans des villages séculaires où vivent des familles attachées à la pratique agricole depuis des dizaines de générations. Membres de l'une des 54 ethnies du Vietnam, ces habitants maintiennent leurs traditions quasiment intactes.

Durant cette immersion, les randonneurs ont savouré un déjeuner composé du célèbre pain vietnamien, favorisant des instants d'échanges sur la culture autochtone. L'expérience s'est enrichie de saveurs insolites. Un membre du groupe a d'ailleurs témoigné de la finesse des plats, précisant que malgré la complexité de déguster le poisson aux baguettes, cette aventure au "point de rencontre entre ciel et terre" l'incitait déjà à revenir.

VNA/CVN