Tourisme vietnamien : priorité à la qualité pour une croissance durable

Après une année 2025 record, le tourisme vietnamien entame 2026 avec une ambition clairement affirmée : passer d’une croissance fondée sur le volume de visiteurs à un développement axé sur la qualité et la valeur ajoutée. Cette orientation vise à renforcer durablement la compétitivité du pays sur la scène touristique internationale.

En 2025, le Vietnam a accueilli près de 21,2 millions de touristes internationaux et 137 millions de voyageurs nationaux. Pour 2026, les objectifs sont ambitieux, avec 25 millions de visiteurs étrangers et 150 millions de touristes domestiques attendus.

Cette dynamique est confirmée par les classements et évaluations internationaux. En 2026, le Vietnam se hisse au 34ᵉ rang des meilleures destinations mondiales selon le quotidien américain The New York Times. Par ailleurs, l’Organisation mondiale du tourisme (UN Tourism) indique que le pays a retrouvé plus de 110 % de son niveau d’activité d’avant la pandémie, surpassant nettement la moyenne de la région Asie-Pacifique.

Un autre signal encourageant réside dans la répartition plus équilibrée des arrivées internationales tout au long de l’année, et non plus concentrées uniquement entre octobre et avril. La structure des marchés évolue également de manière positive : les marchés traditionnels, Chine, République de Corée, Japon et l'ASEAN, se redressent nettement, tandis que de nouveaux marchés, notamment l’Inde et le Moyen-Orient, affichent une croissance rapide. Les marchés lointains à fort pouvoir d’achat, tels que l’Europe et l’Amérique du Nord, présentent eux aussi un potentiel considérable.

Selon les experts, cette diversification permet au Vietnam de réduire sa dépendance à quelques marchés clés et de s’orienter vers des segments de clientèle à plus forte valeur ajoutée. L’augmentation du seul nombre de touristes ne constitue plus un indicateur suffisant : une croissance massive et non maîtrisée risquerait de saturer les infrastructures et de porter atteinte à l’environnement.

Les orientations politiques récentes s’inscrivent pleinement dans cette logique. La Résolution N°80-NQ/TW du Bureau politique, signée le 7 janvier 2026, souligne la nécessité de restructurer le secteur touristique afin d’en améliorer la qualité et la compétitivité. Lors d’une réunion gouvernementale tenue le 13 janvier 2026, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a également appelé à dépasser la phase de simple reprise pour adopter une approche centrée sur la croissance durable et la concurrence internationale.

Les professionnels du secteur estiment qu’au-delà du nombre de visiteurs, des indicateurs tels que la dépense moyenne, la durée de séjour et la fidélisation de la clientèle doivent désormais être privilégiés. Pour améliorer ces performances, ils soulignent l’importance de développer des produits touristiques attractifs, d’élever la qualité des services, de renforcer la formation des ressources humaines et d’investir dans les infrastructures, en particulier aériennes et portuaires.

