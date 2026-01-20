Hô Chi Minh-Ville dynamise le tourisme culturel et gastronomique à l’approche du Têt 2026

À un peu plus d’un mois du Têt traditionnel du Cheval 2026, le marché du tourisme à Hô Chi Minh-Ville connaît une nette effervescence, avec une fréquentation en hausse progressive.

Photo : VNA/CVN

Afin de répondre à la demande croissante de voyages, de découvertes et de shopping à l’occasion du Nouvel An lunaire, de nombreuses entreprises ont renouvelé et diversifié leurs produits, en mettant particulièrement l’accent sur le tourisme culturel et gastronomique, riche en identité vietnamienne.

Parmi les temps forts de la saison figure l’ouverture officielle, à la mi-janvier 2026, du Musée du phở (Phở Museum), situé dans le quartier de Bên Thành. Premier musée privé consacré à la gastronomie au Vietnam, cet espace est appelé à devenir un nouveau lieu culturel et touristique, contribuant à la préservation, à la valorisation et au rayonnement du patrimoine culinaire vietnamien auprès des visiteurs nationaux et internationaux. Fonctionnant selon un parcours de visite fermé d’un peu plus d’une heure, le musée retrace plus de 100 ans d’histoire du phở vietnamien, des échoppes de rue à son rayonnement mondial.

Parallèlement, l’Espace de la céramique de Bat Tràng, dans le quartier de Diên Hông, a lancé des activités d’initiation à la cérémonie du thé ainsi que des expositions et présentations de nouvelles collections de céramiques à l’occasion du Têt 2026. Outre la visite, les touristes peuvent y acheter des cadeaux artisanaux, contribuant ainsi à la promotion des valeurs culturelles des métiers traditionnels dans le paysage urbain dynamique de Hô Chi Minh-Ville.

Dans le secteur du voyage, de nombreuses agences poursuivent le développement de produits axés sur l’expérience du Têt. La société Vietluxtour prévoit notamment d’accueillir plusieurs groupes de visiteurs internationaux participant au circuit "Les touristes étrangers fêtent le Têt dans le Delta du Mékong", offrant une immersion dans l’atmosphère festive traditionnelle du Sud du Vietnam. L’entreprise a également collaboré avec les autorités locales pour lancer le produit "Expérience culturelle - Empreinte de Tan Dinh", qui a reçu un accueil favorable du marché.

Selon Lê Truong Hiên Hoa, vice-directeur du Service municipal du tourisme, l’un des objectifs majeurs du secteur touristique de la ville en 2026 est d’améliorer durablement la qualité des produits et des services. Dans cette optique, l’industrie touristique met l’accent à la fois sur la conception de nouveaux produits et sur le renforcement des activités de communication et de promotion sur les marchés cibles, afin d’attirer davantage de visiteurs nationaux et internationaux.

Il convient de noter que depuis la fusion administrative intervenue le 1er juillet 2025, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec les entreprises et les localités concernées, a engagé la mise en place d’environ 20 nouveaux programmes thématiques consacrés à la gastronomie. Ces produits ne se limitent pas à la découverte des saveurs, mais proposent également des récits mettant en valeur l’histoire, la culture et les habitants de la ville, enrichissant ainsi l’expérience des visiteurs.

Grâce à une offre touristique de plus en plus diversifiée, notamment dans les domaines culturel et gastronomique, Hô Chi Minh-Ville continue d’affirmer son statut de centre touristique international dynamique et de destination incontournable à l’occasion du Têt du Cheval 2026.

VNA/CVN