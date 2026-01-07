Sa Pa, destination à la croissance la plus rapide d'Asie, selon Agoda

La plateforme de voyage numérique Agoda a annoncé le 6 janvier que Sa Pa de la province de Lào Cai (Nord) serait la destination à la croissance la plus rapide d'Asie en 2025, témoignant de l'intérêt croissant des visiteurs internationaux pour cette localité montagneuse vietnamienne au riche patrimoine culturel.

Photo : Huong Thu/VNA/CVN

Sa Pa, réputée pour ses paysages à couper le souffle, sa culture ethnique foisonnante et ses marchés animés, continue d'attirer les voyageurs en quête d'expériences authentiques et immersives, loin des grandes métropoles. Selon une comparaison des réservations d'hébergement effectuée par Agoda entre janvier et novembre de l'année dernière et la même période en 2024, Sapa a gagné 15 places dans le classement des 100 meilleures destinations d'Asie, devenant ainsi la destination à la croissance la plus rapide de la région.

Agoda souligne que Sa Pa est particulièrement attrayante en début d'année, avec son climat frais et vivifiant et ses floraisons saisonnières qui contrastent avec les paysages montagneux spectaculaires. Outre ses paysages naturels, la plateforme indique que les visiteurs peuvent profiter d'une variété d'expériences uniques, du village de Ta Van, avec ses vallées paisibles et brumeuses, au marché animé de Bac Hà, où les communautés ethniques se réunissent pour commercer et échanger.

Photo : Hoàng Hiêu/VNA/CVN

Les voyageurs peuvent également emprunter le train de Muong Hoa, un trajet de deux kilomètres à travers la vallée de Muong Hoa offrant des vues panoramiques sur la région.

La plateforme suggère également que la période de février à mai est également propice pour visiter Sapa, lorsque les fleurs printanières sont en pleine floraison, faisant de cette destination une option attrayante pour les vacances du Nouvel An et du Nouvel An lunaire (Têt).

Située à environ 330 km au nord-ouest de Hanoï et à 1.600 mètres d’altitude avec une température moyenne de 15°C à 18°C, Sa Pa a été reconnue comme zone touristique nationale en 2017. La ville est l’un des rares endroits au Vietnam où la neige et le gel apparaissent de temps en temps en hiver.

Okayama (Japon), Bandung (Indonésie), Matsuyama (Japon) et Takamatsu (Japon) complètent le top 5 des destinations asiatiques affichant la plus forte croissance de l'intérêt pour le tourisme international.

VNA/CVN