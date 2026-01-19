Quang Ninh se positionne en destination phare pour le tourisme de croisière

Le tourisme de croisière international dans la province de Quang Ninh (Nord) a connu une forte croissance en ce début d’année 2026, augurant d’une année prometteuse et renforçant la place de la province sur la carte mondiale du tourisme de croisière.

>> Quang Ninh rêve d’entrer dans le gotha du tourisme régional et mondial

>> Quang Ninh accueille un navire de croisière dès le début de la nouvelle année

>> Quang Ninh : forte hausse de touristes durant les quatre jours du Nouvel An

Photo : VNA/CVN

Le premier jour de l’an, le Celebrity Solstice a accosté au port international de croisière de Ha Long, transportant plus de 3.000 passagers venus d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Australie et du Canada pour visiter la baie de Ha Long et d’autres sites incontournables de la province. Cette arrivée a été perçue comme un voyage d’ouverture symbolique pour la saison des croisières 2026.

Dans les semaines qui ont suivi, d’autres grands navires de croisière, exploités par des compagnies européennes, nord-américaines et asiatiques, ont fait escale à Ha Long dans le cadre d’itinéraires réguliers. À noter que la liaison Beihai (Chine) - Ha Long a été maintenue pour la saison 2025-2026, avec le Blue Dream Melody proposant des croisières qui contribuent à diversifier les marchés émetteurs.

Quang Ninh devrait accueillir entre 70 et 90 escales de croisières internationales en 2026, pour un nombre total de passagers estimé entre 100.000 et 150.000 sur l’ensemble de l’année. Ce flux constant de croisiéristes devrait contribuer de manière significative aux recettes touristiques et aux secteurs de services associés.

L’arrivée des premiers grands groupes de croisière est perçue comme un signe fort de reprise du tourisme haut de gamme après les récentes perturbations, et souligne l’attrait croissant de Quang Ninh pour les croisiéristes internationaux.

Les autorités locales ont réaffirmé leur volonté de faire de Quang Ninh l’un des principaux pôles touristiques du Vietnam et une porte d’entrée essentielle reliant le pays aux réseaux de transport régionaux et internationaux, le tourisme de croisière étant identifié comme un pilier stratégique.

Photo : VNA/CVN

Le tourisme de croisière est particulièrement attractif grâce à sa clientèle aisée, qui privilégie généralement les expériences sûres, originales et de grande qualité. Forte de ses atouts naturels, notamment la baie de Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, Quang Ninh est devenue une escale incontournable pour de nombreuses compagnies de croisière internationales visitant le Vietnam.

Outre son patrimoine, la province a continué d’affiner son offre touristique pour répondre aux besoins des croisiéristes, dont le temps à terre est souvent limité. Des excursions courtes et flexibles, telles que des visites de la ville d’Ha Long, du musée de Quang Ninh, des découvertes rurales et culinaires, ainsi que des visites de sites culturels et spirituels environnants, ont été conçues pour offrir des expériences enrichissantes malgré un temps d’escale réduit.

Les agences de voyages locales ont intensifié leurs efforts pour diversifier leur offre, développer les liaisons interrégionales et explorer les itinéraires de croisière internationaux bilatéraux. Parmi les initiatives envisagées figure une croisière entre Ha Long et Beihai, qui devrait dynamiser le tourisme de croisière dans les prochains mois.

Parallèlement, Quang Ninh favorise la connexion entre ses destinations en intégrant des sites tels que Tuân Châu, Vân Dôn et des complexes hôteliers haut de gamme dans des circuits plus longs. Cette approche vise à proposer des expériences complètes et intégrées plutôt que de simples escales, contribuant ainsi à prolonger le séjour des visiteurs et à valoriser la destination.

Les autorités attribuent les progrès récents à des années de préparation, notamment des investissements synchronisés dans les infrastructures portuaires, une professionnalisation accrue des procédures de gestion des croisières et une coordination renforcée entre les autorités, les entreprises et les communautés locales. L’harmonisation des services avec les normes internationales, tout en garantissant la sécurité et l’accueil des visiteurs, est un facteur clé pour renforcer l’image touristique de Quang Ninh.

Malgré ces perspectives positives, des défis subsistent. Les escales courtes nécessitent des prestations de haute qualité et bien coordonnées, ce qui fait du contrôle qualité strict des excursions à terre, des guides touristiques, des services de transport et des commerces une priorité pour la saison des croisières internationales 2026.

VNA/CVN