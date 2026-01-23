Gia Lai : une occasion en or pour le tourisme local

L’Année nationale du tourisme 2026, ayant pour thème "Gia Lai - Convergence des identités, rayonnement vert", est attendue dans la province de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre) comme une occasion en or pour cette localité de positionner sa marque touristique. L’événement d’ouverture devrait se tenir le 31 mars.

Photo : VNA/CVN

En ce début d'année, l’effervescence des préparatifs pour la saison touristique s'est emparée de la ville côtière de Quy Nhon et de la cité montagneuse de Pleiku. De nombreuses entreprises touristiques de Gia Lai ont pris les devants en préparant leurs offres, modernisant leurs infrastructures et développant de nouveaux circuits et itinéraires, prêtes à accueillir les touristes pour le Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval.

Atouts locaux

L’un des atouts les plus remarquables de la province est son écosystème touristique diversifié : volcans, réserve de biosphère mondiale du plateau de Kon Hà Nung, espace culturel des gongs du Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre), patrimoine Champa, vestiges du mouvement paysan Tây Son, sites d'exploration scientifique… autant d’éléments qui forment des itinéraires touristiques interconnectés "de la mer bleue aux vastes forêts", créant ainsi une offre variée répondant aux besoins des visiteurs.

Photo : Anh Kiêu/CVN

D’après la directrice de la Compagnie des services touristiques Trung Anh, Dang Thi Ngoc Trang, auparavant, les excursions balnéaires et les circuits en montagne étaient exploités séparément par de nombreuses entreprises, mais il existe désormais davantage d'opportunités pour développer des produits intégrés.

"Les touristes peuvent passer la matinée à explorer la ville côtière de Quy Nhon, à admirer le lever du soleil sur la lagune de Thi Nai, et l’après-midi à se rendre au lac Biên Hô, à la ville montagneuse de Pleiku, ou encore à la découverte des villages culturels des Bahnar et des Jrai dans les hauts plateaux. Cet espace touristique intégré représente un atout considérable pour les entreprises du secteur, leur permettant de développer davantage de produits et d'améliorer la qualité de leurs services", a expliqué Mme Trang.

De nombreux hôtels, complexes hôteliers et sites touristiques de la province renouvellent progressivement leur offre en proposant des expériences liées à la culture locale. Dinh Van Xin, directeur de Huong Duong Tourism, a indiqué : "Aujourd’hui, les touristes ne s’intéressent plus seulement à l’hébergement, à la restauration ou aux divertissements, mais souhaitent également découvrir des histoires, vivre des expériences et s’immerger dans la culture locale".

S'attendre à un flux important de touristes

La province devrait attirer un grand nombre de visiteurs. Afin de préparer le plus grand événement touristique jamais organisé dans la région, les autorités et les professionnels poursuivent la modernisation des infrastructures des restaurants et des hébergements chez l'habitant, tout en formant le personnel aux langues étrangères pour mieux communiquer avec les visiteurs internationaux et leur offrir un service de qualité.

La succursale de Gia Lai de la compagnie par actions Vietravel Tourism se concentre également sur le renouvellement des produits, l'amélioration de la qualité des services et la construction d'itinéraires régionaux, notamment l'itinéraire intégré "un itinéraire, deux destinations Quy Nhon - Pleiku" ainsi que des circuits uniques dans chacune de ces deux villes.

Hoàng Thi Thu Sen, directrice de la succursale de Gia Lai de Vietravel Tourism, a déclaré : "Nous suivons de près le plan de la province visant à organiser une série d'activités pour l'Année nationale du tourisme 2026 afin de développer des produits touristiques adaptés à chaque événement".

De plus, ce programme permettra de relier des marchés clés tels que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho et Dà Nang afin d'amener des touristes à Gia Lai, contribuant ainsi au succès de l'Année nationale du tourisme et favorisant le développement du tourisme interrégional.

Photo : VNA/CVN

Les activités prévues devraient contribuer au développement du marché touristique national et international et renforcer l'image de Gia Lai comme l'un des principaux pôles touristiques de la région. Elles permettront ainsi d'affirmer le concept de "Gia Lai - Convergence des identités, rayonnement vert" sur la carte touristique vietnamienne.

Selon Nguyên Thi Kim Chung, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme, les préparatifs ont commencé tôt, avec des activités promotionnelles axées sur la mise en valeur de l’image de Gia Lai.

C’est aussi l’occasion de standardiser les produits, d’améliorer la qualité des services et de bâtir une marque touristique durable et distinctive pour la province.

"Le service a collaboré avec les collectivités locales, les associations touristiques et les entreprises afin d'améliorer les infrastructures, d'embellir l'environnement touristique et de garantir la sécurité des touristes pendant la haute saison des fêtes du Têt et tout au long de l'année dans le cadre des activités de l'Année nationale du tourisme", a souligné Mme Chung.

Gia Bach/CVN