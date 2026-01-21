Le Vietnam étudie l’extension des exemptions de visa pour attirer plus de touristes

Le ministère de la Police collaborera avec le ministère des Affaires étrangères afin d’étudier et de proposer des politiques de visas plus ouvertes, en privilégiant l’extension des exemptions de visa unilatérales pour les principaux marchés émetteurs à fort potentiel, dans le but d’attirer des visiteurs internationaux de qualité.

Cette initiative s’inscrit dans un ensemble de mesures coordonnées et novatrices visant à promouvoir un développement touristique durable, comme l’a annoncé le 20 janvier le vice-Premier ministre Mai Văn Chính à l’issue de la récente réunion du Comité directeur national du tourisme.

Selon cette annonce, le secteur touristique vietnamien a enregistré des résultats solides et positifs en 2025, affichant une croissance impressionnante et confirmant son rôle de moteur de l’économie nationale. Ces performances ont été saluées par l’Organisation mondiale du tourisme, qui a classé le Vietnam parmi les destinations touristiques à la croissance la plus rapide au monde.

L’année 2026 revêt une importance particulière, marquée par le XIVe Congrès national du Parti, les élections des députés à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour un nouveau mandat, et la première année de mise en œuvre du plan quinquennal de développement socio-économique 2026-2030.

Dans un contexte de volatilité mondiale persistante, de risques accrus et de reprise économique lente, et afin d’atteindre les objectifs du Vietnam d’accueillir 25 millions de visiteurs internationaux et 150 millions de voyageurs nationaux, les ministères, les secteurs et les collectivités locales sont tenus de s’attaquer résolument aux obstacles, aux lacunes et aux contraintes qui freinent le développement du tourisme. Parallèlement, ils doivent proposer des solutions novatrices pour générer un changement tangible.

Le vice-Premier ministre a exhorté le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme à prendre l’initiative, en coordination avec les ministères, les agences et les autorités locales concernés, de la mise en œuvre effective de la résolution n° 08-NQ/TW du 16 janvier 2017, qui vise à faire du tourisme un secteur économique moteur.

Il convient de donner la priorité à la restructuration des marchés sources et à l’amélioration de la qualité et de la compétitivité de l’industrie touristique vietnamienne.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a été chargé de procéder à une révision complète de la loi de 2017 sur le tourisme et des textes juridiques connexes, et de proposer des amendements, des compléments ou la suppression des dispositions obsolètes afin de créer un cadre juridique plus favorable au développement du tourisme.

Le ministère est également tenu de suivre de près les tendances de voyage et la demande des visiteurs afin d’élaborer des stratégies de développement de produits touristiques adaptées, en privilégiant les segments haut de gamme à forte valeur ajoutée tels que le tourisme vert, le tourisme de bien-être, le tourisme d’affaires (MICE) et le tourisme golfique. Une attention particulière devra être portée à l’attraction des marchés internationaux à fort pouvoir d’achat et aux séjours prolongés.

En outre, le ministère devrait formuler des recommandations sur les ajustements et les mises à jour du plan directeur du système touristique pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2045, en veillant à son alignement avec la planification urbaine et rurale ainsi qu’avec la restructuration des unités administratives, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de développement pour le secteur du tourisme.

Le vice-Premier ministre a chargé le ministère de la Police d’accélérer l’application des technologies de l’information et la transformation numérique afin d’améliorer les procédures de délivrance électronique des visas, de simplifier les démarches et de réduire les temps d’attente aux points de passage frontaliers, pour un confort optimal des voyageurs.

Le ministère se coordonnera notamment avec le ministère des Affaires étrangères pour étudier et proposer un élargissement des exemptions unilatérales de visa pour les marchés clés et à fort potentiel.

Le ministère des Affaires étrangères a reçu pour instruction d’intensifier la diffusion d’informations sur la politique de visas du Vietnam auprès de ses partenaires internationaux, tout en révisant et en proposant des amendements aux textes législatifs pertinents afin de faciliter la promotion et le marketing du tourisme à l’étranger.

Parallèlement, le ministère de l’Industrie et du Commerce intégrera la promotion de la marque et de l’image touristique du Vietnam aux programmes de promotion commerciale, aux foires et expositions internationales, et s’appuiera sur le rôle de liaison des représentations commerciales vietnamiennes à l’étranger pour renforcer les synergies entre la promotion du commerce et celle du tourisme.

Le ministère de la Construction continuera de privilégier les investissements dans le développement des infrastructures stratégiques, notamment les infrastructures de transport telles que les aéroports, les ports maritimes, les autoroutes et les liaisons directes vers les sites et destinations touristiques nationaux, afin d’assurer la modernisation et une connectivité sans faille pour les voyageurs.

Les autres ministères et agences, dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités respectives, ont été invités à collaborer activement avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme afin de mettre en œuvre des solutions concrètes pour accélérer le développement du tourisme de manière efficace et durable.

Les comités populaires des villes et provinces relevant du pouvoir central ont été priés d’envisager la création ou le renforcement de comités de pilotage locaux pour le développement du tourisme ; de revoir et d’ajuster proactivement les plans d’aménagement ; de formuler des projets de développement touristique adaptés aux réalités locales et aux orientations de la planification régionale ; et d’adopter des politiques visant à attirer des investisseurs stratégiques et de grandes entreprises afin qu’ils investissent dans les infrastructures touristiques, les complexes de loisirs et les établissements hôteliers haut de gamme.

Les autorités locales ont également été invitées à renforcer la gestion étatique du tourisme, à garantir l’assainissement de l’environnement et la sécurité alimentaire, et à créer un environnement touristique civilisé, convivial et accueillant.

