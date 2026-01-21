Le tourisme vietnamien en pleine effervescence à l’approche du Nouvel An lunaire

Depuis le début de l’année 2026, de nombreux voyagistes constatent une hausse des réservations pour le Têt par rapport à la même période de l’an dernier.

Photo : VNA/CVN

La croissance est particulièrement marquée pour les séjours axés sur l’expérience culturelle, l'immersion locale et les fêtes traditionnelles, au détriment des séjours purement balnéaires qui dominaient auparavant.



Emily Rose Thompson, une touriste néo-zélandaise, a confié son enthousiasme à l’idée de revenir au Vietnam pour la deuxième fois depuis la pandémie, choisissant précisément la période du Nouvel An lunaire pour son séjour.

Anticipant l’intérêt croissant des visiteurs étrangers pour le Têt traditionnel, les professionnels du secteur ont élaboré leurs plans très tôt. Ainsi, début février, Vietluxtour prévoit d’accueillir un groupe international dans la province de Dông Thap. Les participants s'initieront à la vie rurale du delta du Mékong, des marchés du Têt aux repas traditionnels, en passant par les espaces de vie communautaire.

Selon Trân Thi Bao Thu, directrice marketing de Vietluxtour, bien que les consommateurs tendent à restreindre certaines dépenses, les budgets consacrés aux voyages de haute qualité durant le Têt continuent de progresser.

Sur la plateforme de Saigontourist, le programme intitulé "Le Têt avec les Saïgonnais – des Occidentaux fêtent le Têt vietnamien" suscite également un vif intérêt. Organisé du premier au quatrième jour du Nouvel An lunaire, ce circuit plonge les visiteurs dans l’ambiance festive de Hô Chi Minh-Ville et du Sud, avec des découvertes du centre-ville, la visite du Festival floral du Printemps au parc Tao Dàn et des pèlerinages dans les pagodes.

Parallèlement, les circuits vers Dà Lat, Diên Biên ou Son La enregistrent une hausse notable de fréquentation. Plusieurs itinéraires affichent déjà complet, malgré l’habitude des voyageurs vietnamiens de réserver à la dernière minute. Hoàng My Anh, résidente de Hô Chi Minh-Ville, a récemment participé avec des amis vietnamiens établis au Canada à un voyage d'observation des fleurs de pêcher et de prunier dans le Nord-Ouest. "Le climat frais, les paysages magnifiques et les festivals ancrés dans l’identité ethnique nous ont profondément marqués", a-t-elle confié.

Dans ce contexte d’effervescence, le secteur aérien entre, lui aussi, dans une période de très forte activité. Les prix des billets d’avion à l’approche du Têt augmentent fortement sur de nombreuses liaisons au départ de Hô Chi Minh-Ville, notamment vers le Centre, le Nord et les hauts plateaux du Centre.

Pour répondre à la hausse de la demande, les compagnies aériennes continuent d’augmenter leurs capacités. Vietnam Airlines déploie près de 300 vols supplémentaires, principalement sur les lignes reliant Hô Chi Minh-Ville à Hanoï, aux régions du Centre, aux hauts plateaux du Centre et à Phu Quôc. De son côté, Vietjet met en vente environ 390.000 sièges additionnels, soit près de 1.800 vols supplémentaires, concentrés sur les itinéraires les plus fréquentés avant et après le Têt.

VNA/CVN