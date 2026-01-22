À Hô Chi Minh-Ville, des tours d’hélicoptère se profilent à nouveau à l’horizon

Hô Chi Minh-Ville s’apprête à relancer les visites touristiques en hélicoptère. Les tarifs débuteront à environ 3 millions de dôngs par passager et les premiers vols sont prévus pour mars 2026.

Photo : CTV/CVN

Nguyên Minh Mân, directeur général adjoint de VinaGroup Travel, opérateur du circuit en hélicoptère "Saigon Skyline", a annoncé le 20 janvier que la société avait finalisé l’élaboration de quatre nouveaux itinéraires de vol offrant des vues aériennes de la ville. Ces circuits visent à diversifier l’offre de tourisme expérientiel et à préparer le terrain pour le développement d’offres spécialisées à Hô Chi Minh-Ville.

Ce plan prévoit quatre formules de circuits touristiques en hélicoptère, d’une durée de vol allant de 15 à 60 minutes. Les prix, compris entre 3 et 18,8 millions de dôngs par passager, incluront la location de l’hélicoptère, les frais de décollage et d’atterrissage, les services de navigation, le carburant et les frais de service aux passagers.

Le produit phare est le circuit "Saigon Skyline", un vol de 60 minutes reliant le paysage urbain de Hô Chi Minh-Ville au littoral de Vung Tàu et à la mangrove de Cân Gio. Le long du parcours, les passagers peuvent admirer des sites emblématiques tels que la tour Tam Thang, le cap Nghinh Phong, l’île Hon Ba, Cân Gio, le pont Phu My, la rivière Saigon et le quartier de Bên Nhà Rông-Bach Dang.

L’opérateur a indiqué qu’il finalisait actuellement des circuits d’une ou deux journées au départ du centre de Hô Chi Minh-Ville, combinant vols en hélicoptère, visites touristiques, séjours de détente et découvertes culinaires locales. Des activités alternatives sont également envisagées pour les visiteurs qui ne souhaitent pas effectuer de vol en hélicoptère.

Conformément au plan, les circuits touristiques seront officiellement annoncés fin janvier ou début février 2026, avec des vols réguliers programmés les vendredis, samedis et dimanches, le matin et l’après-midi, et destinés aux visiteurs nationaux et internationaux.

Auparavant, en novembre 2025, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville avait indiqué collaborer avec les opérateurs aériens et touristiques afin d’accélérer les préparatifs de la relance des circuits touristiques en hélicoptère.

Ce produit, initialement proposé en 2022, est considéré comme une première étape dans le développement d’une gamme de produits touristiques aériens, la ville visant à accueillir 11 millions de visiteurs internationaux et 50 millions de visiteurs nationaux en 2026.

VNA/CVN