Phu Quy et Nha Trang : les perles du littoral vietnamien à l'honneur dans Figaro Nautisme

De l’Asie du Sud-Est aux confins méridionaux de la Chine, la Mer Orientale dessine un chapelet de destinations balnéaires parmi les plus contrastées du continent.

Photo : VNA/CVN

Dans un récent dossier consacré aux plus belles destinations balnéaires de la Mer Orientale, le site français Figaro Nautisme a mis en lumière la richesse du littoral vietnamien à travers deux sites emblématiques : l’île de Phu Quy et la ville de Nha Trang. Ces deux localités, sélectionnées pour leurs caractéristiques uniques, illustrent la diversité et la complémentarité de l’offre touristique maritime du pays.

Dans un article publié le 18 janvier à l’adresse figaronautisme.meteoconsult.fr, l’auteur a décrit Phu Quy, au large du sud du Vietnam, demeure l’une des îles les plus confidentielles de la Mer Orientale. Son relatif isolement, lié à des liaisons limitées et à des infrastructures modestes, a longtemps freiné son développement touristique. Aujourd’hui encore, Phu Quy attire surtout des voyageurs curieux, prêts à accepter une certaine simplicité pour profiter d’un littoral préservé.

L’île se distingue par ses paysages volcaniques, ses falaises abruptes et ses criques baignées par une eau limpide. La vie locale y est très présente, rythmée par la pêche et les activités maritimes traditionnelles. Les plages ne sont pas aménagées, mais offrent un cadre brut propice à la baignade, à l’exploration côtière et au snorkeling.

Selon Figaro Nautisme, Phu Quy incarne une vision du voyage plus lente, presque introspective, loin des standards balnéaires classiques.

Photo : VNA/CVN

À l'opposé, Nha Trang, sur la côte centrale, propose une approche plus structurée et dynamique du tourisme. La ville s’ouvre sur une vaste baie, classée parmi les plus belles du monde, ponctuée d’îles accessibles en bateau, qui forment un véritable terrain de jeu maritime. Ces îlots offrent des plages protégées, des récifs coralliens peu profonds et des panoramas saisissants sur la côte.

Nha Trang combine facilement détente et activités nautiques. Les sorties en mer permettent d’explorer différentes facettes de la baie, tandis que le front de mer urbain conserve une animation constante. Cette dualité entre ville et nature maritime explique le succès durable de la station, qui sert aussi de base pour découvrir des îles plus calmes à quelques milles seulement du rivage.

L'article de Figaro Nautisme replace le Vietnam au cœur d'un itinéraire d'exception en Mer Orientale, citant également d'autres sites prestigieux tels que l'île de Koh Rong au Cambodge, l'archipel de Palawan aux Philippines ou encore l'île de Gaya en Malaisie.

VNA/CVN