Les médias japonais fascinés par l’ascension du Fansipan en téléphérique

Accéder au plus haut sommet du Vietnam en simples sandales, voire participer à une réunion en ligne au milieu des nuages grâce à une connexion internet haut débit : telle est l’expérience qui a véritablement surpris les médias japonais lors de leur découverte du téléphérique du Fansipan.

>> Le Fansipan se couvre de givre

>> Lào Cai : les autorités retrouvent un randonneur néerlandais perdu sur le Fansipan

>> Lào Cai : le sommet du Fansipan se pare d'un manteau de givre pour Noël

Photo : CTV/CVN

Dans de récents articles, plusieurs médias japonais, dont Kyodo News et NNA Power Asia, se sont intéressés à cette ascension du Fansipan, à Sa Pa, qui ne nécessite plus plusieurs jours de randonnée éprouvante, mais s’effectue désormais en toute simplicité grâce à un téléphérique ultramoderne menant sur le "Toit de l’Indochine".

Les journalistes soulignent en particulier l’impressionnante prouesse technique du téléphérique à trois câbles, reliant les stations de départ et d’arrivée sur un dénivelé de plus de 1.400 m - un record autrefois homologué par le Guinness World Records. Depuis les cabines, les passagers survolent une mer de nuages enveloppant la chaîne de Hoàng Liên Son, découvrant une perspective spectaculaire sur les montagnes du Nord-Ouest du Vietnam.

"Quelques minutes après le départ, les célèbres rizières en terrasses de Sa Pa apparaissent en contrebas, s’étirant à flanc de montagne dans un paysage à couper le souffle", écrit un correspondant de Kyodo News.

Après une vingtaine de minutes de trajet, les visiteurs arrivent à la station d'arrivée, près du sommet. Ce qui a surpris les journalistes japonais, ce n'était pas seulement le paysage ou l'air sensiblement plus frais, mais aussi le confort inhabituel à une telle altitude : la plus haute montagne du Vietnam abrite des boutiques de souvenirs, des cafés et, surtout, une connexion internet stable.

Selon NNA Power Asia, cet élément crée une expérience "insolite" pour de nombreux visiteurs internationaux. Un touriste japonais a confié avoir pu admirer les montagnes environnantes tout en participant à des réunions en ligne, transformant ainsi le sommet du Fansipan en un rare "espace de travail au milieu des nuages" en Asie.

Les articles japonais décrivent également la puissance émotionnelle du paysage au sommet, estimant que la grandeur et l’altitude du Fansipan incarnent "l’esprit audacieux et expansif du Vietnam". Mais ce qui fascine le plus reste l’idée de "toucher le sommet sans escalade". "Il n’est pas rare de voir des visiteurs en pantalon léger ou en sandales", notent les journalistes. Un touriste allemand cité dans un reportage souligne que même les personnes âgées peuvent désormais atteindre le sommet, alors qu’à pied l’ascension aurait nécessité plusieurs jours.

Au-delà de l’expérience individuelle, les médias japonais replacent le téléphérique du Fansipan dans le contexte plus large de la transformation touristique de Sa Pa. Lancé en 2013 et mis en service en 2016, ce projet a marqué un tournant décisif pour la région.

Il y a une dizaine d’années, le Fansipan était avant tout une destination réservée aux randonneurs aguerris, capables de consacrer plusieurs jours à une ascension exigeante. En 2012, Sa Pa n’accueillait qu’un peu plus de 500.000 visiteurs par an, avec une durée moyenne de séjour inférieure à deux jours. Depuis la mise en service du téléphérique, la fréquentation touristique de Sa Pa et de la province de Lào Cai a fortement progressé. Dès 2016, Sa Pa a franchi pour la première fois le seuil du million de visiteurs, et la croissance s’est poursuivie les années suivantes, notamment lors des périodes de forte affluence.

Aux yeux des médias japonais, le téléphérique du Fansipan dépasse ainsi le simple statut d’infrastructure touristique. Il symbolise la manière dont le Vietnam élargit l’accès à des trésors naturels autrefois jugés élitistes, en transformant une ascension jadis réservée à quelques initiés en une expérience accessible au plus grand nombre, sans en altérer la charge émotionnelle. C’est précisément ce contraste - entre le "plus haut sommet d’Indochine" et des scènes du quotidien comme des sandales, un café ou une réunion en ligne au-dessus des nuages - qui continue de captiver l’attention de la presse japonaise.

VNA/CVN