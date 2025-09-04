De grands ouvrages s’achèvent et ouvrent de nouveaux horizons

Les projets d’envergure nationale - des autoroutes reliant le Nord au Sud, des centrales électriques, des ports maritimes modernes, jusqu’aux infrastructures de télécommunications 5G et aux projets de transport urbain - s’achèvent les uns après les autres.

Ces réalisations incarnent une volonté d’aller de l’avant, l’esprit d’autonomie et de résilience du Vietnam, qui fait de ces jalons un moteur puissant, propulsant le pays sur la voie d’une intégration accélérée et d’un développement durable et vigoureux.

Après plus de trois ans de chantier, le pont Rach Miêu 2 a été inauguré le 19 août. L’ouvrage, qui enjambe le fleuve Tiên pour relier les provinces de Dông Thap et Vinh Long, ouvre une nouvelle ère pour le delta du Mékong. Au-delà de la simple amélioration des déplacements, il fluidifie le transport des marchandises, connecte directement la région à Hô Chi Minh-Ville et contribue à réduire les coûts logistiques. Les retombées économiques s’annoncent significatives : attractivité accrue pour les investisseurs, dynamisation de l’industrie, de l’artisanat et du tourisme. À terme, la qualité de vie des habitants devrait s’en trouver améliorée.

"Comme tous les habitants de Bên Tre, je suis très heureux de l’inauguration du pont Rach Miêu 2. À partir d’aujourd’hui, les embouteillages appartiendront au passé: la circulation sera fluide et sécurisée. Nous remercions le Parti et l’État d’avoir porté attention à la construction de cet ouvrage moderne, au service du développement de l’ensemble du delta du Mékong", confie Huynh Ngoc Quang, habitant de Vinh Long.

De Lang Son à Cà Mau, des centaines de kilomètres d’autoroutes nouvellement mises en service concrétisent l’objectif fixé par le Parti d’atteindre 3.000 km cette année, créant ainsi une percée décisive en matière d’infrastructures nationales. Des projets tels que l’autoroute Nord–Sud côté Est, le boulevard périphérique N°3 de Hô Chi Minh-Ville, le périphérique N°4 de Hanoi, ou encore les liaisons vers les Hauts Plateaux du Centre et les régions montagneuses du Nord, stimulent la circulation des marchandises, dynamisent le tourisme et renforcent la compétitivité de l’économie.

En parallèle, les projets de transport urbain, tels que la ligne de métro N°1 Bên Thành - Suôi Tiên à Hô Chi Minh-Ville, sont devenus de nouveaux symboles de la modernité urbaine.

"L’inauguration de la ligne de métro n°1 aujourd’hui n’est pas seulement une fierté pour Hô Chi Minh-Ville. Elle marque aussi l’ouverture d’un nouveau chapitre dans le développement des transports urbains modernes de notre pays", souligne Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de la ville.

Avec ses 3.260 km de côtes et un espace maritime de plus d’un million de km² s’étendant sur 28 provinces et villes, le Vietnam considère son système portuaire et logistique comme une porte ouverte sur le monde, avec l’ambition de devenir un centre logistique de la région. Des ports en eau profonde modernes sont désormais opérationnels, capables d’accueillir des navires de plusieurs centaines de milliers de tonnes, connectant directement le pays aux grandes routes maritimes internationales. Le réseau d’entrepôts, de ports secs et de services logistiques de pointe garantit que les marchandises vietnamiennes puissent être expédiées directement vers l’Europe et l’Amérique, réduisant délais et coûts, et renforçant la compétitivité.

En avril dernier, à Hai Phong, le port international à conteneurs Hateco (HHIT), situé à Lach Huyên et premier projet portuaire en eau profonde financé par le secteur privé, est entré en exploitation.

"L’inauguration du port international à conteneurs Hateco est un événement majeur, répondant aux besoins de transport régional et international. À partir d’ici, Hai Phòng sera directement relié aux plus grands ports mondiaux, réduisant les coûts logistiques et contribuant au budget national", déclare Nguyên Duc Tho, ancien vice-président du Comité populaire de Hai Phong.

Parallèlement aux infrastructures de transport, de grands ouvrages électriques jouent le rôle de véritables «artères énergétiques» du pays. Des projets d’envergure se déploient à travers le pays: renforcement du réseau national de transmission 500 kV, mise en service de la ligne Lào Cai - Vinh Yên, extension de la centrale hydroélectrique de Hoa Binh, sans oublier les parcs éoliens offshore et les centrales gazières, dont l’investissement se chiffre en milliards de dollars. Ces initiatives visent à garantir la sécurité énergétique tout en accélérant la transition vers des sources vertes et durables.

Dans le cyberespace, les infrastructures de télécommunications 5G et le centre de données sont déployées activement par les grands groupes technologiques nationaux, fournissant une base solide pour l’économie numérique, le gouvernement numérique et la société numérique, tout en renforçant l’autonomie technologique et la cybersécurité.

Le 4 août dernier, le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT) a officiellement mis en service la ligne de câble terrestre internationale VSTN, longue d’environ 3.900 km, traversant cinq pays - le Vietnam, le Laos, la Thaïlande, la Malaisie et Singapour - et reliant directement le centre technique de VNPT à Dà Nang aux principaux centres de données internationaux de la région.

"La mise en service de la ligne de câble terrestre internationale VSTN est une œuvre emblématique de l’esprit d’innovation, de l’intégration proactive et de la maîtrise des infrastructures numériques du Vietnam. Elle constitue une base essentielle pour concrétiser l’objectif de développer des infrastructures numériques modernes, interconnectées et efficaces, tant au niveau national qu’international. C’est la preuve de la proactivité et du dynamisme du Groupe VNPT dans la construction d’infrastructures numériques de pointe, jouant un rôle clé dans la transformation numérique intégrale du pays", affirme Nguyên Thành Chung, directeur du Département des télécommunications au ministère des Sciences et des Technologies.

Ces réalisations illustrent la maturité et la résilience du peuple vietnamien, ainsi que la détermination collective à bâtir une nation prospère et confiante dans son avenir.

