Les exportations de café vers le Cambodge enregistrent une forte progression

À la fin juillet 2025, le Vietnam avait exporté près de 1,1 million de tonnes de café, générant plus de 6 milliards de dollars, soit une hausse de 8% en volume et de 66% en valeur par rapport à la même période de 2024. Ce montant dépasse déjà les recettes annuelles enregistrées en 2024 (5,5 milliards de dollars).

Photo : VNA/CVN

L'Europe demeure le premier marché, mais la demande progresse fortement en Asie, notamment au Cambodge.

Selon les Douanes, les exportations vers le Cambodge ont atteint en juillet 713 tonnes, pour 2,7 millions de dollars, en hausse de 406% en volume et 460% en valeur. Sur les sept premiers mois de l'année, elles totalisent 2.231 tonnes et 10 millions de dollars, soit une progression de 78% et 114% respectivement. Le café transformé occupe une place notable au Cambodge, représentant près de 50% des expéditions.

En marge du Sommet élargi de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) début septembre à Tianjin, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a proposé à son homologue cambodgien Hun Manet de renforcer la connectivité, de simplifier les procédures frontalières et de promouvoir la coopération économique afin de porter le commerce bilatéral à 20 milliards de dollars dans les temps à venir.

Selon Dô Viêt Phuong, conseiller commercial vietnamien au Cambodge, les deux économies sont hautement complémentaires et les échanges profitent directement aux entreprises. Fin août, un programme de promotion du commerce Vietnam - Cambodge s'est tenu à Phnom Penh afin de renforcer les liens entre entreprises et associations sectorielles, lever les obstacles techniques et favoriser une circulation plus équilibrée des marchandises.

Selon l'Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA), l'année 2025 marque un record historique : les exportations de la campagne 2024-2025 ont atteint 1,35 million de tonnes pour une valeur de 7,5 milliards de dollars, dans un contexte de prix mondiaux du café à des niveaux sans précédent.

VNA/CVN