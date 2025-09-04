Les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques croissent de 12% en huit mois

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques sont estimées à 5,71 milliards de dollars en août et à 45,37 milliards de dollars sur les huit premiers mois de 2025, soit une hausse de 12% sur un an, selon le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Les produits agricoles ont représenté la part la plus importante, avec 24,42 milliards de dollars, en hausse de 13,8%. Les produits de l'élevage ont rapporté 410,7 millions de dollars (+24,5%), tandis que les exportations aquatiques ont atteint 7,03 milliards de dollars (+11,5%). Les produits sylvicoles, pour leur part, se sont établis à 11,9 milliards de dollars, en progression de 6,6% par rapport à la même période de 2024.

Les États-Unis, la Chine et le Japon demeurent les principaux débouchés du Vietnam, représentant respectivement 20,9%, 19% et 7,1% du total. Les expéditions vers les États-Unis ont augmenté de 8,1%, vers la Chine de 2,6% et vers le Japon de 19,8%.

Parmi les produits d'exportation, le café affiche la plus forte croissance. En huit mois, ses exportations ont atteint 1,2 million de tonnes, pour une valeur de 6,42 milliards de dollars, soit une hausse de 8,7% en volume et de 59,1% en valeur. Le prix moyen à l'exportation a bondi de 46,4% sur un an pour s'établir à 5.580 dollars la tonne.

Les exportations de caoutchouc ont totalisé 1,1 million de tonnes pour 1,94 milliard de dollars : une baisse de 1,2% en volume, compensée par une hausse de 10,2% en valeur grâce à l'augmentation des prix. Les noix de cajou ont rapporté 3,24 milliards de dollars (+16,4%) malgré une contraction de 1,2% en volume. Quant au poivre, il a généré 1,12 milliard de dollars, en hausse de 26,9%, malgré un recul de près de 10% en volume.

