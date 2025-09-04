L’Exposition des réalisations nationales a accueilli plus de 3,93 millions de visiteurs

Organisée à l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale, l’Exposition des réalisations nationales, tenue au Centre d’exposition du Vietnam (VEC) dans la commune de Dông Anh (Hanoï), a attiré une affluence exceptionnelle.

Du 28 août au 2 septembre 2025, plus de 3,93 millions de visiteurs s’y sont rendus, témoignant de l’intérêt particulier du public pour cet événement politique, social et culturel majeur.

Photo . VNA/CVN

Afin d’assurer la sécurité et la qualité de l’accueil, le comité d’organisation a collaboré avec les autorités compétentes pour mettre en place 20 lignes de bus, élargir les zones de stationnement, installer 12 guichets d’information, distribuer gratuitement des guides aux visiteurs et renforcer la signalisation. Près de 2.000 hôtesses et bénévoles ont été mobilisés.

Malgré cette affluence record, inédite dans l’histoire des expositions au Vietnam, les services ont été assurés de manière attentive, sécurisée et conforme aux normes d’hygiène.

Pour répondre aux attentes du public et lui permettre de profiter davantage des activités, le Premier ministre a signé le télégramme officiel N°155/CD-TTg, prolongeant l’exposition jusqu’au 15 septembre 2025 inclus.

L’Exposition met en valeur non seulement les grandes réalisations du pays, mais aussi sa vision et son aspiration à franchir une nouvelle étape de développement national.

Il s’agit de la première grande exposition organisée au VEC. L’événement rassemble l’ensemble des ministères, les 34 villes et provinces du pays, ainsi que de nombreux groupes économiques et grandes entreprises, mettant en lumière les jalons de l’édification et de la défense nationales.

Tout au long de l’Exposition, le public peut également profiter d’un programme culturel et artistique varié, incluant spectacles, tables rondes et animations interactives, notamment autour du jeu vidéo.

