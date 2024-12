Un suspect arrêté pour le meurtre d'un patron américain de l'assurance santé

Un Américain de 26 ans a été arrêté lundi 9 décembre au bout de cinq jours de traque dans l'enquête sur l'assassinat "ciblé" du patron d'un géant de l'assurance santé mercredi 4 décembre à New York, ont annoncé les autorités qui cherchent à établir son possible mobile.

>> Un homme inculpé après l'agression au couteau d'une fillette au centre de Londres

>> Meurtre de Victorine en 2020 en Isère : le procès d'un voisin s'ouvre lundi

Photo : AFP/VNA/CVN

La police d’Altoona, en Pennsylvanie, a arrêté Luigi Mangione, 26 ans, suspecté du meurtre de Brian Thompson, PDG de UnitedHealthcare. Jessica Tisch, cheffe de la police de New York, a annoncé cette arrestation lors d’un point-presse aux côtés du maire Eric Adams.

Identifié grâce à des images de vidéosurveillance diffusées depuis mercredi 4 décembre, Mangione a été reconnu par un employé de McDonald's à Altoona, qui a alerté la police. Lors de son arrestation, il portait une arme en kit, possiblement fabriquée par imprimante 3D, et un silencieux similaires à ceux utilisés dans l’attaque, ainsi qu'une fausse carte d’identité et un document exprimant une hostilité envers les entreprises américaines.

Originaire du Maryland, Luigi Mangione est diplômé de l’Université de Pennsylvanie et issu d’une famille italo-américaine aisée. Après son inculpation pour possession illégale d’armes et faux documents, il est maintenu en détention en attendant son transfert à New York pour une potentielle inculpation pour meurtre.

Brian Thompson, 50 ans, a été abattu en pleine rue mercredi 4 décembre à Manhattan, devant un hôtel où il devait assister à une conférence. L’attaque préméditée, captée par caméra de surveillance, a choqué l’opinion publique. Les douilles retrouvées sur place portaient les mots delay et deny, liés aux critiques sur les pratiques des compagnies d’assurance.

Cet assassinat a suscité des commentaires polarisés. Certains expriment une colère envers le système d’assurance américain, tandis que d’autres, comme le gouverneur Josh Shapiro, condamnent fermement l’acte, insistant sur le fait que "ce tueur n’est pas un héros".

UnitedHealth Group, que dirigeait Thompson, assure plus de 51 millions de personnes et collabore avec des programmes publics comme Medicare.

AFP/VNA/CVN