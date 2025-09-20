Gaza : l'armée israélienne affirme avoir tué un membre de haut rang du Hamas

>> L'escalade à Gaza provoque davantage de déplacements
Selon un communiqué de Tsahal, des troupes opérant dans le Nord de la bande de Gaza ont dirigé une frappe aérienne qui a tué Sim Mahmoud Youssouf Abou Alkhir, chef adjoint des renseignements militaires du bataillon Bureij du Hamas. L'armée a affirmé qu'Abou Alkhir avait été impliqué dans la planification et l'exécution d'attaques contre les forces israéliennes. Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a continué d'opérer à travers la bande de Gaza, notamment à la ville de Gaza, Khan Younis et Rafah, a également indiqué Tsahal, notant que l'armée a tué plus de 10 militants, saisi des armes et démantelé un certain nombre de sites d'infrastructures militaires au cours de cette même période.
Xinhua/VNA/CVN