Gaza : l'armée israélienne affirme avoir tué un membre de haut rang du Hamas

L'armée israélienne a annoncé vendredi 19 septembre que ses forces ont effectué, en coordination avec l'agence de sécurité israélienne, des frappes sur la bande de Gaza et tué un membre de haut rang du Hamas.

Selon un communiqué de Tsahal, des troupes opérant dans le Nord de la bande de Gaza ont dirigé une frappe aérienne qui a tué Sim Mahmoud Youssouf Abou Alkhir, chef adjoint des renseignements militaires du bataillon Bureij du Hamas. L'armée a affirmé qu'Abou Alkhir avait été impliqué dans la planification et l'exécution d'attaques contre les forces israéliennes. Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a continué d'opérer à travers la bande de Gaza, notamment à la ville de Gaza, Khan Younis et Rafah, a également indiqué Tsahal, notant que l'armée a tué plus de 10 militants, saisi des armes et démantelé un certain nombre de sites d'infrastructures militaires au cours de cette même période.

Xinhua/VNA/CVN