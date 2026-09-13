Rugby : l'Afrique du Sud écrase les All Blacks et s'adjuge la série

L'Afrique du Sud a battu les All Blacks samedi 12 septembre à Baltimore (43-28) pour remporter l'autoproclamée "rivalité suprême" de l'ovale, à un an du Mondial 2027 en Australie où les deux équipes pourraient se retrouver dès les quarts de finale.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans cette ultime test match entre les deux plus grandes nations du rugby, les Springboks ont fait parler leur puissance pour entériner définitivement leur domination face aux Néo-Zélandais, remportant la série 3-1 après leurs deux succès lors des trois premières rencontres disputées en Afrique du Sud.

Une troisième victoire d'affilée de prestige pour les doubles champions du monde en titre, au terme d'une tournée qui a tenu ses promesses avec une magnifique opposition de style: l'art du mouvement des Blacks contre la science de l'impact des Boks.

Et c'est le roc sud-africain qui a encore dominé samedi aux États-Unis, dans un stade de football américain des Ravens bien garni, face à des Néo-Zélandais trop fébriles et indisciplinés pour espérer mieux.

Après trois duels survoltés en Afrique du Sud, les Blacks avaient pourtant bien commencé outre-Atlantique, avec ce jeu rapide dont ils ont le secret: Damian McKenzie se faufilait sur le flanc gauche, stoppé à deux pas de l'en-but. En patron, le talonneur Codie Taylor aplatissait le ballon du premier essai.

Mais les Springboks, portés par leur demi de mêlée Morne Van den Berg, ont tout de suite répondu avec une recette qu'ils n'ont cessé d'appliquer: ensevelir les Blacks sous leurs charges dévastatrices. Et De Allende, en soutien, n'avait plus qu'à prendre l'intervalle pour un essai transformé en coin par Feinberg-Mngomezulu.

Et si les Blacks ont réussi à contourner le bloc des Boks, très compact, en marquant par l'inévitable Will Jordan juste avant la mi-temps, au bout d'une action de cinq minutes, les Sud-Africains ont été bien plus costauds dans le second acte.

Après le talonneur Malcom Marx, au terme d'un effort collectif, les Boks ont enfoncé le clou par le flanker Peter Steph Du Toit, après un bon travail des arrières et du pack pour se rapprocher de la ligne.

Les Blacks auraient pu revenir en fin de match si McKenzie n'avait pas oublié Jordan sur sa droite. Mais il a opté pour sa gauche, et la perte de balle de Moorby s'est conclue par l'essai du KO de Kurt-Lee Arendse, en solitaire.

Le spectacle était en tous cas au rendez-vous pour cette délocalisation des deux géants du rugby sur la côte Est américaine.

D'une pierre deux coups: le duel braque les projecteurs sur le Mondial outre-Atlantique en 2031 et renfloue les caisses des deux pays, qui vont toucher un beau pactole de cet ultime match de la série.

AFP/VNA/CVN