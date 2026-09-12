Tour d'Espagne : Dunbar revit, les favoris se neutralisent

" Je n'arrive pas à y croire " : renversé par un scooter en mars à Monaco, l'Irlandais Eddie Dunbar a signé son retour au premier plan en remportant la 19 e étape du Tour d'Espagne vendredi 11 septembre au sommet de l'Alto de Penas Blancas où les favoris se sont neutralisés.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà vainqueur de deux étapes sur la Vuelta en 2024, le frêle grimpeur au visage taillé à la serpe offre une première victoire dans un grand Tour à son équipe suisse Pinarello Q36.5 après avoir coiffé le Colombien Santiago Buitrago dans le dernier kilomètre de l'ascension finale.

"J'avais une cartouche dans les jambes et je l'ai utilisée au bon moment", a savouré le coureur de Banteer qui s'est imposé avec 14 secondes d'avance sur Buitrago et 23 secondes sur son coéquipier Thomas Gloag qui l'a bien aidé dans le final.

Les favoris sont arrivés avec plus de cinq minutes de retard sans parvenir à se départager entre eux, même si le Slovène Primoz Roglic a tenté une attaque après avoir fait rouler ses coéquipiers de l'équipe Red Bull Bora.

À deux jours de l'arrivée finale à Grenade, l'Espagnol Enric Mas conserve son maillot rouge de leader avec une avance de 1:37 sur Roglic et 3:01 sur Felix Gall.

"Je me sentais bien dans la dernière montée, je savais qu'elle était difficile mais finalement moins que prévu. Je me suis contenté de suivre les Red Bull", a commenté Mas.

"Trois mois sans vélo"

Le sort de cette 81e édition de la Vuelta devrait se décider samedi lors de l'étape-reine entre La Calahorra et Collado del Alguacil. Il y aura près de 5.000 m de dénivelé positif à encaisser sur 186 km avec la double ascension de Hazallanas, le col du Purche au milieu, et enfin la terrible montée finale vers le Collado del Alguacil sur 8,3 kilomètres à 9,8%.

De quoi encore tout faire basculer car le moindre jour sans se payera au prix fort sur une étape de montagne aussi exigeante au bout de trois semaines de course éprouvantes sous une chaleur le plus souvent accablante.

Eddie Dunbar a lui déjà réussi une Vuelta au-delà de ses rêves les plus fous après avoir vécu un printemps cauchemardesque lorsqu'il a été renversé par un scooter en mars à Monaco où il réside.

"J'ai passé trois mois sans pouvoir monter sur un vélo. Alors je ne pensais vraiment pas me retrouver sur cette Vuelta à jouer la victoire et encore moins à gagner. Je n'arrive pas à y croire", a expliqué l'ancien coureur d'Ineos et Jayco-AlUla qui avait dû porter une botte de marche pendant deux mois.

Sur le Tour d'Espagne, il ne s'attendait pas à grand-chose et même ce vendredi il n'avait pas de vraies ambitions au départ.

"Après 60 km j'ai même dit à l'oreillette que ce n'était pas ma journée, que je ne me sentais pas bien. Et puis je me suis retrouvé dans l'échappée avec deux coéquipiers ce qui m'a permis de me détendre un peu. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ça", a-t-il lâché, incrédule, sur la ligne.

AFP/VNA/CVN