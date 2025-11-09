Rugby : la France encore battue par l'Afrique du Sud, deux ans après le cauchemar du quart de finale

Pas de revanche pour le XV de France : les Bleus ont une nouvelle fois été battus par l'Afrique du Sud, 32-17 samedi soir 8 novembre au Stade de France, deux ans après leur défaite (29-28) contre les doubles champions du monde en titre sur cette même pelouse de Saint-Denis en quart de finale du Mondial-2023.

À deux ans de la Coupe du monde en Australie, les hommes de Fabien Galthié, battus quatre essais à deux par des Springboks pourtant réduits à 14 toute la seconde période, ont mesuré le chemin qui leur reste à parcourir pour espérer un premier titre mondial.

Seule consolation, pour Damian Penaud en tout cas: avec les 39e et 40e essais de sa carrière, l'ailier de Bordeaux-Bègles est devenu seul le meilleur marqueur d'essais du rugby français, devant la légende Serge Blanco (38).

Mais cela n'aura pas suffi contre des Springboks surpuissants et sûrs de leurs forces, que le XV de France n'a donc donc battus qu'une fois en 15 ans, en dix rencontres, il y a trois ans au Vélodrome à Marseille (30-26).

"Ils ont toujours les mêmes atouts (leur pack, leur jeu au pied haut, NDLR), qu'ils ont encore plus développés", a commenté Fabien Galthié, le sélectionneur bleu, après la rencontre: "Nous, on travaille mais dans ces domaines-là, ils ont à nouveau été plus performants que nous."

"L'Afrique du Sud a réalisé un match de 80 minutes. Nous, je pense qu'on s'est un petit peu arrêté de jouer", a reconnu de son côté le talonneur Julien Marchand, plus sévère que Thomas Ramos, selon qui, "honnêtement", les Bleus "ont fait le match pour battre cette équipe."

Comme le 15 octobre 2023, lors de ce quart de finale cauchemar, les hommes de Rassie Erasmus ont trouvé les failles du XV de France. Il y a deux ans c'était les coups de pied haut, cette année ça a été au niveau du paquet d'avants, avec deux piliers à trois sélections seulement chacun (Erdocio et Montagne), et des finisseurs pas capables de redresser la barre.

