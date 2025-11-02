Rugby : la Nouvelle-Zélande prend sa revanche contre l'Irlande à Chicago

La Nouvelle-Zélande a lancé sa tournée d'automne par une victoire longue à se dessiner (26-13) samedi 1 er novembre contre l'Irlande à Chicago, prenant au passage sa revanche de sa première défaite de son histoire contre les hommes en vert il y a neuf ans, sur cette même pelouse du Soldier Field.

>> Mondial de rugby : les invincibles Anglaises championnes du monde, sans trembler

>> L'Afrique du Sud remporte le Rugby Championship pour la deuxième année consécutive

>> Top 14 : Perpignan, en crise, se sépare de deux des adjoints d'Azéma

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec quatre essais, les All Blacks, N°2 mondiaux, ont donné le ton face aux joueurs d'Andy Farrell, N°3, avant de rejoindre l'Europe pour trois matches, en Ecosse d'abord (8 novembre), à Twickenham contre les Anglais (15 novembre), puis au Pays de Galles (22 novembre).

Mais ils ont été impressionnants pendant un petit quart d'heure seulement, après avoir été menés jusqu'à l'heure de jeu.

Depuis leur première victoire contre les Néo-Zélandais, le 5 novembre 2016, après 111 ans de défaites et un seul match nul, en 1973, pour sauver l'honneur, les joueurs au Trèfle les regardaient dans les yeux, avec cinq succès en dix rencontres. Mais cette fois ils ont finalement dû céder, affaiblis dès la 3e minute par le carton rouge de 20 minutes infligé à son deuxième ligne Tadgh Beirne pour plaquage haut sur Beauden Barrett.

En tête à la mi-temps (10-7), les Irlandais, devant un public acquis à leur cause, ont certes marqué les premiers, en situation d'infériorité numérique, par leur pilier Tadgh Furlong (16e), après une longue séquence de jeu à une passe derrière une pénaltouche.

Mais les hommes de Scott "Razor" Robertson ont aussitôt répondu (19e) par leur flanker Ardie Savea en position d'ailier, après une superbe action de Caleb Clarke relayée par Will Jordan sur l'autre aile.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les All Blacks de Scott Robertson devaient se racheter après leur médiocre deuxième place lors du Rugby Championship cet été et notamment la pire défaite de leur histoire, à Wellington, contre les Springboks sud-africains (43-10). Mais pendant une heure ils n'ont pas dû rassurer leurs fans, avec un jeu haché, de nombreuses approximations et un pack déstabilisé par la furia irlandaise.

Sans briller

Rapidement privés sur blessures de deux des trois frères Barrett, le deuxième ligne et capitaine Scott dès la 2e minute puis Jordie, ex-centre de la province irlandaise du Leinster, un quart d'heure plus tard, les Néo-Zélandais n'ont jamais vraiment perturbé des Irlandais toujours très rugueux en défense, à l'image de ce plaquage désintégrant de Ringrose sur Beauden, le troisième de la fratrie (61e).

Mais sans briller, ce sont pourtant eux qui ont pour la première fois pris la tête au tableau d'affichage une minute plus tard par le pilier Tamaiti Williams, après une pénaltouche.

AFP/VNA/CVN