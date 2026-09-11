Mondial féminin : les Bleues à pas de géantes en demi-finales

Sur la lancée de sa phase de poules parfaite, l'équipe de France féminine de basket-ball a éliminé avec la manière la Chine (90-61) et ses deux tours jumelles jeudi 10 septembre à Berlin pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Elles laissent derrière elles les six éliminations de suite en quarts de finale de la compétition, la dernière en 2022 à Sydney face à ces mêmes Chinoises (85-71).

Les vice-championnes olympiques affronteront samedi (16h30) l'Allemagne (victorieuse de la Belgique 93 à 74) pour assurer, a minima, une deuxième médaille mondiale. Soixante-treize ans après les pionnières de 1953, qui avaient ramené, à l'issue d'une poule finale, le bronze de la première édition disputée au Chili sans les meilleures nations européennes.

"Cela va être très difficile pour nous on le sait pertinemment. On va y aller avec le cœur et l'envie et on verra bien. On sait que ça va être costaud, fatigant", a déclaré la Française Julie Barenne, adjointe de la sélection allemande et entraîneuse de Basket Landes.

Les Bleues de 2026 espèrent, plus ou moins secrètement, prendre leur revanche sur les Américaines, qu'elles avaient bousculées en finale olympique il y a deux ans à Paris avant de s'incliner in extremis (66-67).

"Nous voulons être l'une des meilleures équipes de France de l'histoire ! Nous avons des grands objectifs dans cette Coupe du monde et c'est bien de cocher les demi-finales dans cette liste", a lancé la capitaine Gabby Williams.

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L'ailière et ses équipières, qui avaient éliminé les Allemandes en quarts de finale des Jeux olympiques 2024 (84-71), voient plus loin et sont restées mesurées après cette quatrième large victoire de suite.

"On sait que si on met tous les ingrédients nécessaires, on peut dominer toutes les équipes. L'objectif est encore loin", a déclaré l'expérimentée Romane Bernies.

"Passer dans le dernier carré, forcément c'est quelque chose de positif. On est super contentes mais on reste +focus+ sur la suite", a de son côté souligné Marine Johannès, une nouvelle fois précieuse en sortie de banc (15 pts à 3/8 à 3 pts et 7 passes décisives).

"Faire courir" les Chinoises

Williams (14 pts, 7 rbds, 2 interceptions) a, elle, été le fer de lance attendu, notamment en défense, dans un match où les Bleues ont dû résoudre le défi posé, parfois en même temps, par les deux pivots chinoises, Han Xu (2,05 m) et Zhang Ziyu (2,23 m).

Valériane Ayayi a plutôt été missionnée pour surveiller la première, intérieure du New York Liberty (21 pts et 9 rebonds mais 4 pertes de balle), beaucoup plus aguerrie que sa jeune équipière de 19 ans (7 pts, 8 rbds et 7 ballons perdus), bien contenue par le quasi-double mètre de Dominique Malonga (1,98 m).

"Je n'ai jamais été autant contrée de ma vie !", a souri cette dernière, qui a réalisé un travail de l'ombre qui ne ressort pas dans sa ligne de statistiques (4 pts, 9 rebonds, 2 interceptions pour le pivot française de Seattle).

Zhang, et à un degré moindre Han, ont également été fatiguées par le tempo imposé par les Françaises, qui avaient pour tactique principale de "faire courir" un maximum les Chinoises, selon le sélectionneur Jean-Aimé Toupane.

"On sait qu'elles encaissent beaucoup de points sur le repli défensif. C'était un axe important pour nous. Il fallait aussi essayer de bien défendre sur leurs deux grandes. On ne leur a pas donné beaucoup d'opportunités", a développé Toupane.

Le plan, facilité par la profondeur du banc français, a été déroulé quasiment sans accroc par une équipe sûre de ses forces.

"On a tellement confiance en nous et dans le plan que même si parfois on a du mal à démarrer (25-20 à la fin du premier quart-temps, ndlr), on sait très bien qu'on va trouver notre rythme", a expliqué Malonga. Un rythme de croisière, jusqu'à cette première demi-finale mondiale.

AFP/VNA/CVN











