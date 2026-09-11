Cyclisme : Seixas de retour aux affaires au Canada

Sept semaines après sa quatrième place sur le Tour de France, Paul Seixas fait son grand retour en course aux GP de Québec vendredi 11 septembre et de Montréal dimanche 13 septembre qui serviront de répétition générale pour les Championnats du monde qui auront lieu dans la foulée au Canada.

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Vendredi en fin de matinée, il sera déjà question du prodige lyonnais du côté du vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines lorsque le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler, dévoilera sa sélection pour les Mondiaux qui auront lieu du 20 au 27 septembre à Montréal.

Même s'il n'a toujours que 19 ans jusqu'au 24 septembre lorsqu'il soufflera ses vingt bougies au Canada, Seixas en sera l'indiscutable leader, contrairement à Pauline Ferrand-Prévot qui ne fera pas partie de la sélection des Bleues pour raisons privées.

Vendredi soir, heure française, à 5.000 km de Saint-Quentin-en-Yvelines, Seixas remontera ensuite à l'occasion du Grand Prix de Québec sur son vélo pour la première fois en course depuis le 26 juillet et l'arrivée du Tour sur les Champs-Élysées, bouclé à une épatante quatrième place.

Tadej Pogacar, qui a mis fin à sa saison après sa violente chute sur la Vuelta, sera absent. Mais il y aura du très beau monde à commencer par Remco Evenepoel et Isaac del Toro, les deux coureurs qui l'ont précédé au classement général du Tour de France et qui compteront, avec le Français, parmi les principaux favoris pour la course en ligne des Mondiaux le 27 septembre.

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Plus encore que le GP de Québec, remporté l'an dernier par Julian Alaphilippe qui vient d'annoncer sa retraite, ce sera l'épreuve plus sélective de Montréal qui donnera des indications précieuses dans l'optique des Championnats du monde puisqu'elle se déroulera en partie sur le même parcours, avec notamment l'ascension du Mont-Royal.

"Beaucoup d'ambition"

"Pour nous, c'est important d'arriver pas trop tard là-bas (au Canada) pour pouvoir bien s'habituer. Mais aussi parce que je ne connais pas ces courses-là. Ça va être un réel avantage de pouvoir courir sur le circuit de Montréal dans l'optique des Mondiaux", a expliqué Seixas début septembre lors d'une visio-conférence.

Seixas "sera le leader de l'équipe sur ces deux courses", souligne Julien Jurdie, le directeur sportif de Decathlon CMA CGM qui compte aussi sur la pointe de vitesse de l'ancien champion de France Paul Lapeira au Québec.

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"À Montréal, en revanche, le circuit est très exigeant et Paul Seixas sera notre meilleur atout. Nous arrivons avec beaucoup d'ambition sur ces deux courses, et la victoire sera notre objectif principal", insiste Jurdie.

L'absence de Pogacar modifie l'approche des dernières grandes courses de l'année, dont aussi le Tour de Lombardie, le 10 octobre, où Seixas aura également de grandes ambitions.

Après deux semaines de coupure au sortir du Tour, le jeune Français a repris "l'entraînement quotidien sérieusement" et fait un stage en altitude d'une dizaine de jours aux Arcs, en Savoie, pour préparer sa fin de saison qui comprendra aussi le contre-la-montre des Championnats du monde le 20 septembre à Montréal où il défiera le grand favori Remco Evenepoel.

"Je me sens prêt, mais le meilleur test ce sera la course, a-t-il dit jeudi en évoquant les GP de Québec et Montréal. Ce ne sera pas facile car il y a vraiment beaucoup d'adversité. C'est bien de pouvoir me jauger par rapport à eux. Ce sera un bon test pour valider la préparation."

AFP/VNA/CVN











