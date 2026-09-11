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|Dino Toppmöller, l'entraîneur allemand du RC Lens, après la victoire à l'arraché de ses joueurs sur la pelouse du Slavia Prague lors de la 1re journée de la Ligue des champions le 10 septembre à Prague.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Mené 2 à 1 à l'entrée du temps additionnel mais en supériorité numérique depuis la 49e minute, les Sang et Or ont inscrit deux buts dans les derniers instants de la partie grâce à Florian Thauvin et Ruben Aguilar.
"Retourner le score après deux défaites en Ligue 1, revenir ici (à Prague), chapeau. Je suis très fier de ce que l'équipe a fait", s'est réjoui Toppmöller.
Lorsque le Slavia a pris l'avantage à la 88e minute, a poursuivi l'entraîneur allemand, "je n'ai pas imaginé qu'on allait gagner le match, mais j'étais vraiment convaincu qu'on pouvait encore mettre un but. Heureusement, le 2-2 est arrivé aussi très vite".
Emmené par son capitaine et leader Florian Thauvin, le RC Lens a aussi pu compter sur l'entrée pleine de panache du très jeune Mezian Mesloub, auteur d'un superbe centre pour le but de "Flotov". "C'est incroyable, à 16 ans, de montrer ce caractère, cette personnalité, cette volonté d'avoir tous les ballons", a souligné Toppmöller.
"On savait que c'est un joueur qui pouvait être très décisif. Lui et Ruben Aguilar sur le côté droit, ils ont apporté beaucoup à notre jeu offensif", a-t-il ajouté.
S'il estime que ses joueurs auraient pu prendre l'avantage plus tôt, avec "pas mal d'occasions en deuxième période", l'ancien adjoint de Julian Nagelsmann a estimé que les Lensois devaient "surtout travailler les transitions défensives", eux qui ont souffert sur les transitions rapides du Slavia en première période.
AFP/VNA/CVN