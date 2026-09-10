US Open : demies de gala chez les dames, Rybakina assurée d'être numéro un

New York va avoir droit jeudi 10 septembre à deux demi-finales en haute altitude dans le tableau féminin, les quatre premières têtes de série se retrouvant pour en découdre même si Elena Rybakina est déjà assurée de grimper à la première place mondiale lundi 14 septembre.

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À ce stade, la Bélarusse Aryna Sabalenka, numéro un actuelle et double tenante du titre, reste la favorite des parieurs, loin devant Coco Gauff (4e) et Rybakina (2e), Jessica Pegula (3e) fermant la marche.

Avant ces demies entre Sabalenka et Pegula d'un côté, Rybakina et Gauff de l'autre, la marche des quarts a été une épreuve, conclue, pour chacune d'entre elles, en trois sets.

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Parmi ce quatuor, Coco Gauff (4e) n'est rien d'autre qu'une miraculée, contrainte de sauver deux balles de match mercredi 9 septembre face à la Russe Mirra Andreeva (5e) dans le deuxième set.

Dos au mur, la championne de l'édition 2023 a fait banco et pris tous les risques, conquérant notamment 19 points au filet sur les deux dernières manches pour s'imposer 2-6, 7-6 (9/7), 6-2.

Lors de la pause toilettes, après la perte du premier set, "j'ai pensé à Frances Tiafoe et à son retour d'hier" avec une victoire après avoir été mené 2 sets à 0 mercredi 9 septembre, a expliqué l'Américaine après son succès.

Rybakina muscle son jeu

Autre accidentée du jour, la Kazakhstanaise Elena Rybakina, secouée par la Chinoise Zheng Qinwen en ouverture de son quart.

La championne olympique de Paris, retombée à la 121e place après une opération d'un coude à l'été 2025, est entrée dans la rencontre avec aplomb, visiblement décidée à imprimer son rythme.

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Zheng s'est appuyée sur un service venimeux, mélange de puissance et de variété, mais aussi une couverture du terrain qui lui a permis de prendre très tôt les balles de Rybakina et de contrôler la puissance de son adversaire pour prendre le premier set.

Il aura néanmoins suffi que Zheng baisse très légèrement de pied pour que la tenante du Masters WTA installe son tennis implacable dans le deuxième set.

Le niveau de jeu de Rybakina s'est même élevé au fil des jeux tandis que le public ravi saluait quelques fusées le long des lignes. Sous la pression, la Chinoise a accumulé un peu trop de fautes, directes ou provoquées.

Une double faute lui a coûté son service, une offrande qui a permis à Rybakina de faire le break puis de s'adjuger le match, 3-6, 6-1, 6-4.

"Encore des titres"

Grâce à ce succès, elle va détrôner automatiquement Sabalenka mais aussi écarter Jessica Pegula et Coco Gauff, qui pouvaient également prétendre au sommet du classement en cas de titre à New York et de sortie prématurée de Rybakina.

"Ce n'est qu'un chiffre pour l'instant", a commenté l'intéressée après sa victoire. "C'est une performance incroyable, mais vous savez avec quelle rapidité tout peut changer dans les classements en tennis."

La double lauréate en Grand Chelem affiche actuellement, à 27 ans, le meilleur classement de sa carrière, à la deuxième place mondiale.

Mercredi 9 septembre, celle qui avait été contrainte à l'abandon en quarts de finale du récent WTA 1000 de Cincinnati en raison de douleurs au pied gauche a encore davantage convaincu de son état de forme.

Rybakina a ostensiblement remis, mercredi 9 septembre, à plus tard les célébrations de son nouveau statut de première joueuse mondiale.

Zverev monte d'un cran

"Je veux encore gagner des titres et je suis toujours en course dans ce tournoi", a-t-elle déclaré, "donc je pense seulement au prochain match."

Dans le tableau masculin, l'Allemand Alexander Zverev, tête de série No1 en l'absence de Jannik Sinner, disputera sa troisième demi-finale à New York (2020, 2021) après sa victoire facile 6-2, 7-5, 6-1 face au Néerlandais Botic van de Zandschulp (70e).

Le Hambourgeois de 29 ans continue sa montée en puissance dans cet US Open en enchaînant un troisième succès consécutif en trois sets secs, après deux tours compliqués en cinq sets jusqu'au bout de la nuit.

Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem à Roland-Garros en juin, il a atteint les demi-finales dans les quatre Majeurs cette saison.

Il sera opposé vendredi 11 septembre au Russe Karen Khachanov (50e), qui s'est qualifié après l'abandon dans le troisième set du Belge Alexander Blockx (34e), mené 6-2, 7-5, 3-2.

AFP/VNA/CVN