US Open : Shelton défiera Zverev pour sa première finale en Grand Chelem

Une première finale en Grand Chelem pour l'un, la troisième de la saison pour l'autre : Ben Shelton s'est qualifié vendredi soir 11 septembre en finale de l'US Open, où il retrouvera le N o 2 mondial Alexander Zverev, en quête d’un deuxième sacre en 2026.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après un été tonitruant, marqué par un titre au Masters 1000 de Montréal, l'Américain Ben Shelton (9e) a battu son compatriote Frances Tiafoe (12e) 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 sur le court Arthur-Ashe, ravi du spectacle proposé par leurs deux locaux.

Demi-finaliste en 2023, l'Américain de 23 ans se juge aujourd'hui "plus mûr", "plus concentré", comme le prouve son incroyable victoire en cinq sets face au tenant du titre Carlos Alcaraz (3e) au terme d'un match dantesque qui a duré jusqu'au bout de la nuit.

Sur le court vendredi soir 11 septembre, les deux joueurs ont mis de l'énergie et exposé l'étendue de leur talent sur le court, à l'image des 47 coups de gagnants de Ben Shelton.

Comme avant la première demi-finale, un hommage a été rendu aux victimes des attaques du 11-Septembre, il y a 25 ans. La chanteuse JoJo, accompagnée de choristes, a chanté l'hymne américain pendant que la garde d'honneur de la police et des pompiers new-yorkais déployaient la bannière étoilée sur le Central.

Shelton a craqué le premier en offrant sa mise en jeu sur une double-faute dans le premier set. "Tu dois être plus agressif sur la deuxième balle", lui a lancé son père et coach Bryan Shelton depuis le box.

"Pour l'Amérique"

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"Ce n'est pas facile de jouer sur le court Arthur-Ashe, devant toutes ces stars. Je gagne un point et je vois qui ? Jalen Brunson", a-t-il souri après le match, saluant le meneur des New York Knicks Jalen Brunson, sacré champion et élu MVP des finales NBA, acclamé par le public.

Sensationnel au service (20 aces), "Big Ben" a fait trembler le stade quand le radar a affiché 158 mph (254 km/h), ce qui aurait constitué un record absolu sur le circuit ATP. Mais le système Hawkeye a finalement rectifié à 144 mph (231 km/h).

Chaque point était une bataille, comme à 5-3 dans la troisième manche, quand "Big Foe" a sauvé tant bien que mal trois balles de set avant de plier au bout d'un interminable jeu de plus de 15 minutes. Tiafoe n'a plus jamais trouvé la faille face aux qualités athlétiques et à la puissance du gaucher.

Il n'est plus qu'à une marche de devenir le premier Américain à remporter l'US Open depuis Andy Roddick en 2003.

"J'ai besoin de vous dimanche. Je vais tout donner sur le court. On va faire ça pour l'Amérique", a lancé Ben Shelton, sous les hourras du court Arthur-Ashe.

Il devra pour cela se défaire d'Alexander Zverev, qui va disputer sa troisième finale consécutive en Grand Chelem cette saison après son premier titre en Majeur à Roland-Garros en juin et une finale perdue à Wimbledon en juillet.

"Ben est juste fort, un type puissant. Un service monstrueux, des coups de fond de court puissants. Tout ce qu'il fait est juste impressionnant", l'a encensé le colosse allemand (1,98 m), qui s'est imposé en trois sets mais poussivement 6-3, 7-6 (9/7), 7-6 (8/6) face au Russe Karen Khachanov (50e mais ancien 8e mondial).

"Mon année"

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Il a même failli laisser filer la troisième manche mais a sauvé deux balles de set avant de conclure sur sa première balle de match au bout de 2 heures 56 minutes de jeu.

"J'ai été si proche tellement de fois. Peut-être qu'après tout ce temps, Dieu a décidé que ce serait mon année et qu'il fallait simplement que je profite du moment sur le court", a-t-il dit après le match.

Après deux premiers tours poussifs en cinq sets, "Sascha" confirme sa montée en puissance dans ce tournoi avec un quatrième succès de rang en trois sets secs, juste avant la finale.

C’est à New York qu’il s'était hissé pour la première fois de sa carrière en finale d'un Majeur, perdue en 2020 après avoir mené deux sets à rien contre l'Autrichien Dominic Thiem.

"Je manquais d'expérience. Je dirais que j'étais encore un jeune homme. (Aujourd'hui), tout est différent", a prévenu Zverev.

AFP/VNA/CVN