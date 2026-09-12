Athlétisme : Duplantis et Ingebrigtsen au rendez-vous des premiers championnats Ultimate

Armand Duplantis et Jakob Ingebrigtsen ont assuré le show vendredi 11 septembre à Budapest pour la première soirée des championnats Ultimate, la nouvelle compétition imaginée par la Fédération internationale d'athlétisme, en s'imposant à la perche et sur le 5.000 m sans laisser la moindre place à la concurrence.

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On est rarement déçu avec "Mondo" Duplantis. Si quelques inquiétudes persistaient sur son état de forme à son arrivée en Hongrie, une semaine après son forfait surprise à Bruxelles en raison d'une gêne à la jambe, le Suédois les a rapidement effacées vendredi soir 11 septembre.

Malgré l'air frais (15oC), il a assuré le show devant les quelque 20.000 spectateurs présents dans les tribunes du centre national d'athlétisme de Budapest pour le lancement de ces nouveaux championnats qui promettaient spectacles, innovations et performances.

Nouveau décor ou pas - l'intérieur de la piste avait été recouvert de noir et les jeux de lumière se sont multipliés dans le stade -, Duplantis a joué la même partition qu'à son habitude en maîtrisant de A à Z son concours, franchissant toutes ses barres à son premier essai à l'exception de ses tentatives vaines de record du monde.

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Avec 6,20 m, il devance son rival grec Emmanouil Karalis, lui aussi auteur d'un concours solide avec 6,15 m malgré une mauvaise chute dans le butoir plus tôt dans le concours, et le Norvégien Sondre Guttormsen (5,95 m).

"Si je gagne aux championnats Ultimate, j'aurai un titre qu'Usain Bolt n'a pas, ce qui est quelque chose de rare", souriait Duplantis en amont de la nouvelle compétition. C'est désormais chose faite pour le Suédois, sacré champion d'Europe en août, qui conclut donc son été avec un trophée inédit mais sans record du monde, une première depuis 2021.

Le public hongrois n'en a toutefois pas terminé avec lui. Duplantis est de nouveau attendu dimanche 13 septembre dans le stade pour chanter devant les fans l'hymne des championnats ("Gold") qu'il a lui-même composée et qui a déjà résonné à de nombreuses reprises vendredi 11 septembre.

Ingebrigtsen en démonstration

Pensée pour la télévision avec un format restreint et des finales directes avec les tous meilleurs, la première soirée des Ultimate a sacré ses premiers champions.

Outre Duplantis, Jakob Ingebrigtsen a décroché une victoire aux airs de démonstration de force sur 5.000 m et a pris rendez-vous pour le 1.500 m dimanche 13 septembre.

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Sacré champion d'Europe de la discipline le mois dernier à Birmingham pour son retour à la compétition après des mois de blessures, il a devancé les Américains Cole Hocker (13:00.05) et Partner Wolfe (13:00.13) en coupant la ligne en 12 min 59 sec 24, son deuxième chrono seulement sous les 13 minutes.

Bien placé dans le groupe de tête à l'entame du dernier tour, il a impressionné en déposant tous ses concurrents dans une dernière ligne droite de folie.

"C'est génial. Il y a quelques semaines encore je ne pensais pas pouvoir faire une saison 2026 du tout", a-t-il avoué. "Mais tout a commencé à aller mieux et je surfe sur cette forme qui revient", a ajouté le Norvégien qui a multiplié depuis mi-août les meetings.

En remportant le 5.000 m vendredi 11 septembre, Ingebrigtsen empoche les 150.000 dollars (129.000 euros) promis à tous les champions Ultimate, des primes inédites en athlétisme qui sont plus de deux fois plus importantes que celles accompagnant un titre mondial (70.000 dollars).

Il pourrait même doubler la mise dimanche 13 septembre s'il remporte le 1.500 m, discipline pour laquelle il a reçu une invitation spéciale de la part de la Fédération internationale.

Cinq autres champions Ultimate ont été sacrés vendredi 11 septembre. L'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh à remporté le concours de hauteur avec 1,99 m, l'Allemand Merlin Hummel s'est imposé au marteau (81,46 m), l'Italienne Larissa Iapichino à la longueur (6,90 m) tandis que les Américains Masai Russell et Ja'Kobe Tharp ont remporté respectivement le 100 m haies (12.22) et le 110 m haies (12.94).

AFP/VNA/CVN