Ligue des champions : le Bayern, avec un doublé d'Olise, tout en maîtrise contre Bodoe/Glimt

Dominateur et patient, le Bayern a réussi une entrée en lice maîtrisée en Ligue des champions en s'imposant jeudi soir 10 septembre dans son Allianz Arena contre Bodoe/Glimt (5-0), grâce notamment à un doublé de Michael Olise, également passeur décisif.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Munichois conservent ainsi leurs bonnes habitudes continentales, puisque depuis l'automne 2003, ils ont toujours remporté leur match d'ouverture d'une campagne en Coupe d'Europe : une fois en Coupe de l'UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, et désormais 23 fois en Ligue des champions.

Face aux Norvégiens de Bodoe/Glimt, équipe surprise de la saison passée en Ligue des champions qui avait atteint les 8es de finale en sortant notamment l'Inter Milan en barrages, les hommes de Vincent Kompany ont trouvé la faille dans le bloc défensif norvégien très bas en seconde période.

Sur une balle gagnée par Harry Kane, l'attaquant anglais a trouvé involontairement Jamal Musiala dans la surface. La reprise de volée de l'international allemand du pied droit n'a laissé aucune chance au gardien de but de Bodoe/Glimt Julian Faye Lund, entré en jeu au retour des vestiaires après la blessure de Nikita Haikin (1-0, 47e).

Musiala retrouvait jeudi soir une place de titulaire avec le Bayern, après un début de saison perturbé par deux malaises coup sur coup en plein matches de préparation contre Leipzig et Heidenheim, des "absences" brèves, et sans risque pour sa santé, dues à un "dysfonctionnement neurologique", avait expliqué le joueur mi-août. Jeudi soir 10 septembre, il a été remplacé un peu après l'heure de jeu, sous les ovations des 75.000 spectateurs.

Deux bijoux signés Davies et Olise

Le Bayern, demi-finaliste l'an passé, a atteint grâce à Musiala les 900 buts dans les compétitions européennes, barre que seul le Real Madrid a déjà atteint (1.139).

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Un petit quart d'heure plus tard, c'est Kane qui a doublé la mise pour le Bayern, catapultant de la tête un coup franc parfaitement dosé de Michael Olise (2-0, 61e).

Dans le dernier quart d'heure, Alphonso Davies (3-0, 77e) et Michael Olise (4-0, 83e) ont donné de l'ampleur et de l'éclat au succès munichois, avec deux somptueuses frappes dans des styles différents, tout en force pour le Canadien et tout en touché pour le Français, qui n'ont laissé aucune chance à Faye Lund.

Et, dans le temps additionnel, Olise y est même allé de son doublé (5-0, 90e+2), pour un début de saison mené tambour battant avec déjà cinq buts et deux passes décisives en cinq matches.

En première période, les coéquipiers de Manuel Neuer avaient buté sur Haikin, auteur de plusieurs parades devant Luis Diaz (5e), Joshua Kimmich (35e) ou encore Musiala (41e). Et quand Haikin était battu, c'est le poteau qui sauvait le gardien de Bodoe/Glimt, touché sur une dernière parade en première période.

Après la longue fenêtre internationale fin septembre et début octobre, le Bayern poursuivra son instant norvégien en Ligue des champions, avec un déplacement le 13 octobre à Stavanger, pour y affronter le Viking.

AFP/VNA/CVN







