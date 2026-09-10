Ligue des champions : nouvelle pluie de buts pour le Barça face à Feyenoord

Trop fort pour Feyenoord (5-1), le FC Barcelone a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des champions mercredi 9 septembre au Camp Nou, grâce à un nouveau doublé de son capitaine Raphinha et au génie de Lamine Yamal.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est un tarif qui devient presque habituel, et même la forte pluie qui s’est abattue sur la Catalogne mercredi soir 9 septembre n’a pas empêché le Barça, double champion d’Espagne en titre, de poursuivre son début de saison parfait, avec une cinquième victoire en cinq rencontres, la quatrième avec cinq buts marqués.

Les hommes d’Hansi Flick, rencontreront, bien sûr, des adversaires bien plus coriaces sur leur route vers une sixième étoile, objectif affiché du club, et la finale en juin prochain, à Madrid. À commencer par le Paris Saint-Germain, le 20 octobre, puis Manchester City, le 8 décembre.

Mais en attendant ces belles affiches, les Blaugranas ont livré un nouveau récital offensif, emmené par leur capitaine brésilien Raphinha, auteur de ses septièmes et huitièmes réalisations en cinq matches et le génie de Lamine Yamal, buteur et double passeur décisif.

Même la recrue estivale Gabriel Jesus, entrée en jeu en fin de match, a pris part à la fête, pour ses premières minutes sous le maillot barcelonais.

"Nous avons vraiment bien joué lors de ces cinq premiers matches. Nous avons marqué beaucoup de buts, mais le plus important pour moi c'est que nous jouons en équipe, tous ensemble", a réagi Flick en conférence de presse. "Nous avons contrôlé le match en étant dominants, et c'est fantastique à voir. C'est notre style, et c'est comme ça que nous voulons jouer", a-t-il ajouté.

Raphinha vole, Lamine Yamal régale

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Sur un nuage depuis le début de la saison, Raphinha, à nouveau aligné comme numéro 9, semble lui bien décidé à y rester.

L'ancien Rennais, idéalement lancé par une remise en une touche de Lamine Yamal, a ouvert la soirée avec un enchaînement dévastateur dans la surface qui a laissé deux défenseurs néerlandais au sol (3e, 1-0).

L'ailier algérien Anis Hadj Moussa, très en jambes sur son côté droit, avait ensuite tenté de ramener Feyenoord dans le match, notamment en réclamant un penalty après une percée dans la défense barcelonaise (20e), en vain.

Deux minutes plus tard, c'est le gaucher allemand Karim Adeyemi qui a doublé la mise pour le géant catalan d'une frappe soudaine du pied droit (22e, 2-0) pour ses débuts en C1 sous le maillot barcelonais, célébré avec un joli salto arrière.

Lamine Yamal, auteur de plusieurs étincelles balle au pied mais maladroit dans le dernier geste, a essayé de l'imiter de l'autre côté mais sa frapppe enroulée a fui le cadre (33e), avant de creuser l'écart en fin de match d'un superbe coup franc brossé (77e, 4-0).

En contrôle malgré quelques situations dangereuses amenées par Hadj Moussa, le Barça avait dû attendre le retour des vestiaires pour prendre le large grâce, encore une fois, à Raphinha, trouvé par Pedri (57e, 3-0).

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Après le coup de patte de Lamine Yamal (77e, 4-0), l'Espagnol Nacho Ferri a cru sauver l'honneur pour les Néerlandais, mais il était hors-jeu au départ de l'action (59e), et c'est finalement l'entrant Sem Steijn, oublié par Jules Koundé au second poteau, qui s'en est chargé (82e, 4-1).

Incapable de préserver sa cage en C1 pour la seizième rencontre consécutive, le géant catalan s'est rattrapé en allant marquer un cinquième but, d'un ballon déposé par Lamine Yamal sur la tête de l'attaquant brésilien Gabriel Jesus (85e, 5-1), passé tout près d'un premier doublé en touchant la barre transversale, encore de la tête (90e+3).

Peut-être un avant-goût du rôle de "supersub" qui attend l'ex-joueur d'Arsenal au sein du collectif barcelonais, orphelin d'un buteur de classe mondiale après les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

AFP/VNA/CVN