Athlétisme : Femke Broeders-Bol en quête d'une première grande victoire sur 800 m

Brillante sur 400 m haies, Femke Broeders-Bol a réussi en quelques mois à se faire une place parmi les toutes meilleures du 800 m, mais la Néerlandaise court toujours après une première grande victoire sur cette distance. Pourquoi pas samedi lors des championnats Ultimate à Budapest.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Personnellement, je pense qu'on devrait parler un peu plus de ce qu'est en train de réaliser Femke, soulignait début septembre la sprinteuse américaine Melissa Jefferson-Wooden. Il n'y en a pas beaucoup des athlètes prêts à franchir le pas pour changer de discipline, et encore moins qui réussissent à le faire avec autant de succès !"

Double championne du monde et double médaillée olympique sur 400 m haies, Broeders-Bol, 26 ans, avait décidé après les Mondiaux-2025 à Tokyo d'écrire un "nouveau chapitre" de sa carrière en se tournant vers le 800 m.

"S'il y a bien une athlète qui peut réussir une transition du mieux possible, c'est elle. Elle est très professionnelle, elle étudie le sport, la discipline, elle ne laisse rien au hasard", souligne le perchiste suédois Armand Duplantis, qui la côtoie régulièrement dans les stades et en dehors.

La transition a effectivement été une réussite. Après une première course cet hiver, remportée sous les deux minutes en salle, elle a enchaîné les meetings cet été et a progressivement fait descendre le chrono jusqu'à couper la ligne fin août à Zurich en 1 min 54 sec 81 pour devenir la neuvième meilleure performeuse de tous les temps dans la discipline.

"Très analytique"

"Je n'aurais jamais rêvé pouvoir aller aussi vite dès cette première saison. C'est une transition qu'on a pensée sur plusieurs années et je me voyais aller aussi vite un jour, mais y parvenir si rapidement est une très belle surprise", appréciait Broeders-Bol début septembre.

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Extrêmement rapide pour une coureuse de 800 m, la néo demi-fondeuse a dû adapter son entraînement en faisant plus de volume pour progresser en endurance, mais a aussi dû apprendre sur le tas la gestion tactique d'une course éminemment stratégique.

"Je pense qu'en dehors de la vitesse, je peux encore progresser dans tous les domaines, notamment techniques et tactiques. Sur un 800 m, on se retrouve dans les mêmes couloirs toutes ensemble après 100 m", a expliqué l'athlète plus habituée à avoir son propre couloir.

Si le chrono parle de lui-même, il manque encore à Broeders-Bol une victoire en plein air pour asseoir son statut de nouvelle très grande du 800 m. Pour l'instant, elle se heurte aux deux meilleures du monde : la championne d'Europe suisse Audrey Werro qui enchaîne les chronos stratosphériques et la championne olympique britannique Keely Hodgkinson.

Jusqu'à récemment, Broeders-Bol n'avait jamais vraiment osé attaquer ses rivales, restant confortablement installée derrière elles et tentant de tenir le rythme le plus longtemps possible.

"Femke est très analytique, elle regarde beaucoup de courses pour voir les placements, les décisions tactiques, mais c'est sûr qu'elle est en-dessous des autres là-dessus et qu'elle va devoir faire ses armes", prédisait son coach Laurent Meuwly en début de saison.

"Trop de respect"

Depuis les championnats d'Europe mi-août à Birmingham, où elle a décroché la médaille de bronze derrière Werro et Hodgkinson, Broeders-Bol semble enfin avoir pris de l'assurance.

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À Lausanne fin août, elle a réussi à rester jusque dans les derniers mètres dans la foulée de Werro. À Zurich ensuite, elle a même décidé d'attaquer la Suissesse en passant devant (finalement 2e). Et à Bruxelles début septembre, elle a enfin touché du doigt une victoire en terminant six centièmes seulement derrière Werro.

"J'essaye d'utiliser un peu plus ce feu que j'ai en moi quand je cours, a-t-elle expliqué. J'avais un peu peur du 800 m. Mon coach a fini par me dire que j'avais trop de respect pour la discipline et pour mes concurrentes, que je les mettais sur un piédestal."

Femke Broeders-Bol retrouve samedi à Budapest ses deux grandes rivales à l'occasion des championnats Ultimate pour une dernière valse à trois cette saison.

"Je commence à comprendre qu'il s'agit d'une course contre les autres et que c'est ce qui est fun dans le 800 m", sourit-elle.

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