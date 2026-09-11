US Open : Sabalenka encore en finale, contre Rybakina ou Gauff

Elle va tenter le triplé à New York : la double tenante du titre Aryna Sabalenka, N o 1 mondiale jusqu'à lundi 14 septembre, s'est qualifiée jeudi 10 septembre en finale de l'US Open, où elle disputera le titre à Elena Rybakina (2 e ) ou Coco Gauff (4 e ).

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Le dernier carré était très relevé à Flushing Meadows avec les quatre premières têtes de série au programme, une première depuis 1975 à l'US Open quand Chris Evert (1re), Virginia Wade (2e), Martina Navratilova (3e) et Evonne Goolagong (4e) étaient en demi-finales.

L'affiche de la première demi-finale est désormais un classique new-yorkais : Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula (3e) se sont rencontrées en finale en 2024 et en demi-finale en 2025.

Et l'issue est toujours la même : la Bélarusse de 28 ans s'est imposée 7-5, 6-2 sur le court Arthur-Ashe, devant une pluie de célébrités comme l'ancienne Première dame Michelle Obama, l'ex-footballeur brésilien Ronaldo ou la légende américaine du tennis Billie Jean King.

Il y a eu très peu d'échanges dans ce match de cogneuses avec une grande qualité au service. Visiblement tendue, la Bélarusse a souvent laissé éclater sa frustration en criant après des points importants.

Elle a appuyé très fort en fin de set, sur le service de l'Américaine. Son revers foudroyant a touché la ligne du fond de court et Pegula, surprise, a renvoyé tant bien que mal mais sa balle s'est écrasée dans le filet.

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La quadruple lauréate en Grand Chelem a semblé intouchable dans ce match, sauvant la seule balle de break qu'elle a concédée, avec parfois de la réussite comme ce revers en bout de course impossible à renvoyer à 4-2 dans le deuxième set. Dépitée, Pegula a jeté sa raquette au sol.

"Je sais que vous vouliez qu'elle gagne et je vous remercie d'avoir été si respectueux avec moi", a lancé la native de Minsk au public new-yorkais.

La revanche face à Rybakina ?

Sevrée de titres depuis son retentissant doublé Indian Wells-Miami en mars, elle aura une deuxième et dernière chance de décrocher un titre en Grand Chelem en 2026, après sa défaite en finale à Melbourne face à Elena Rybakina.

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Sabalenka tentera aussi samedi 12 septembre de devenir la première joueuse depuis Serena Williams, victorieuse sans discontinuer de 2012 à 2014, à gagner trois années de suite à New York.

Pour cela, elle devra battre l'Américaine Coco Gauff (4e) ou la Kazakhstanaise Elena Rybakina, qui est assurée dès lundi de devenir No1 mondiale après deux ans de règne de la Bélarusse.

Les deux joueuses se sont affrontées deux fois et comptent chacune une victoire en trois sets. Rybakina a décroché le dernier succès en date il y a un mois en demi-finale à Toronto et dispose d'un bilan redoutable cette saison face à des joueuses américaines (9-0).

Lauréate à New York en 2023, Coco Gauff monte en puissance depuis le début de l'été avec déjà une demi-finale à Wimbledon, un titre à Cincinnati et une demi-finale à Toronto.

Face à des joueuses du top 10, l'Américaine de 22 ans a un bilan mitigé (5-5) mais s'est offert mercredi en quarts de finale le scalp de la Russe Mirra Andreeva (5e), qui a gagné son premier titre en Grand Chelem à Roland-Garros en juin.

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