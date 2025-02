Rue florale Nguyên Huê 2025 : un spectacle éblouissant et captivant

>> Saigontourist promeut l’art culinaire vietnamien à l’étranger

>> Saigontourist Travel accueillera plus de 20.000 visiteurs pendant le Têt

>> Programmes promotionnels de Saigontourist

Placée sous le thème “Prospérité du pays, harmonie du printemps”, la rue florale Nguyên Huê 2025 a impressionné les visiteurs et suscité une multitude d’émotions, en particulier avec ses trois mascottes de Serpent, dénommées Kim Ty, Ngân Ty et Nàng Ty, saluées par les applaudissements des visiteurs pour leur charme, leur beauté et le talent des artisans concepteurs.

De surcroît, la grande scène intitulée “Goutte printanière du sol” a fasciné les visiteurs par ses couleurs exceptionnelles et inédite, les murs des grottes créés grâce à des milliers de panneaux en bambou et rotin, parés de plus de mille fleurs d’orchidées brillantes et multicolores.

Photo : Tân Dat/CVN

Contributions de nombreuses parties

En outre, les fleurs robotisées, dotées d’intelligence artificielle présentaient des images et vœux printaniers en de multiples langues étrangères, avec près de cent images de Serpent amusantes, contribuant au succès de la 22e édition de la rue florale du Têt.

La rue florale Nguyên Huê a suscité plus de 1.500 articles et reportages journalistiques réalisés par des médias et agences de presse domestiques et internationaux et mettant en lumière l’édition 2025, illustrée par des millions de photos du lieu et de la mascotte de Serpent sur les réseaux sociaux.

Dans une optique de refus du gaspillage, le processus de création a été soigneusement planifié dès le début. Toutes les décorations encore utilisables seront revendues à des entreprises et des particuliers, ou transférées au Village touristique de Binh Quoi et au Parc culturel de Dâm Sen pour continuer à servir les visiteurs.

Toutes les fleurs et feuilles ornementales sont remises à la Compagnie des parcs et des espaces verts de la ville pour l’entretien et la décoration des espaces publics et des parcs centraux de la ville. Le nettoyage a eu lieu dans la nuit du 2 février au 3 février. Les mascottes Kim Ty, Ngân Ty et Nàng Ty y resteront exposées jusqu’à fin février pour les habitants de la ville et les touristes.

Photo : Saigontourist/CVN

La rue florale Nguyên Huê célébrant le Têt du Serpent 2025 a été dirigée par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, présidée par Saigontourist et a reçu le soutien des entreprises Petrolimex, VietinBank, Prowtech International Vina, Suntory PepsiCo Vietnam, Vietcombank, Vietnam Airlines, Eximbank et du parc agricole de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville, du village des abricotiers de Binh Loi, des hôtels Rex Saigon, New World Saigon, Majestic Saigon, du Village touristique de Binh Quoi, de SCTV, du Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC), de la sarl Hiên Event, de l’Université des langues étrangères et des technologies de l’information de Hô Chi Minh-Ville (HUFLIT) ainsi que de la sarl TA Architecture de paysage, entre autres.

Truong Giang/CVN