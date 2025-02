Dà Nang reste une destination idéale pour les événements MICE en Asie

>> Les 10 destinations préférées des touristes vietnamiens en 2024

>> Le Centre financier de Dà Nang doit se distinguer des autres à l’échelle mondiale

>> Le PM travaille avec les autorités de Dà Nang pour dégager des obstacles des projets

Photo : HC/CVN

Avec ses infrastructures de pointe, notamment des hébergements de premier ordre, des transports fluides et des services touristiques haut de gamme, Dà Nang s'est imposée comme une destination de choix pour les événements de grande envergure, qu'ils soient mondiaux, régionaux ou nationaux.

La preuve en est la série d'événements prévus ce mois-ci. Tout d'abord, la Conférence d'affaires tamoule (Tamil Business Conference) se tiendra du 21 au 22 février. Du 26 au 28 février, Dà Nang accueillera également la CTM Asia Conference et les All Stars Awards 2025, un moment fort du calendrier MICE.

Pour garder une longueur d'avance, Dà Nang déroule le tapis rouge à encore plus de voyageurs MICE grâce à des initiatives telles que des services de conseil, des spectacles culturels, des souvenirs exclusifs et un soutien médiatique pour les événements. En s'associant aux entreprises locales, la ville garantit des tarifs compétitifs et des services améliorés, rendant chaque visite plus fluide, plus riche et plus mémorable.

Le choix de Dà Nang pour plusieurs événements majeurs dès le début de 2025 témoigne de son prestige croissant dans le secteur MICE. Non seulement cela renforce son statut de pôle MICE de premier plan en Asie, mais cela élève également son profil touristique mondial, ouvrant la voie à de nouvelles collaborations commerciales et à la croissance du tourisme régional.

VNA/CVN