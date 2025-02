Le Vietnam au Top des destinations de Saint-Valentin favorables aux visas

Le Vietnam figure dans la liste des 12 meilleures destinations de Saint-Valentin 2025 les plus favorables aux visas dans le monde, établie par le magazine indien Travel And Tour World .

En quatrième position dans la liste, le Vietnam possède un charme indéniable et est mentionné comme une excellente suggestion pour les couples à l’occasion de la Saint-Valentin.

Photo : VNA/CVN

Il est facile de tomber amoureux au Vietnam le jour de la Saint-Valentin, où chaque voyageur sans visa peut se promener dans les rues éclairées aux lanternes de Hôi An, naviguer dans les eaux oniriques de la baie de Ha Long et se régaler de la cuisine de rue la plus exquise au monde, a écrit le média indien.

Oubliez les dîners aux chandelles et les ours en peluche : pour la Saint-Valentin, le cadeau idéal n’est pas emballé dans un nœud, mais tamponné dans un passeport ! L’industrie du voyage regorge d’opportunités de voyage sans visa, ce qui fait de 2025 l’année idéale pour transformer vos rêves romantiques en réalité, a écrit le magazine.

Que vous ayez envie de plages ensoleillées, de métropoles illuminées par des néons ou de pays des merveilles antiques, nous avons découvert les escapades les plus palpitantes, les plus palpitantes et les plus dignes d’Instagram pour votre escapade de la Saint-Valentin, a-t-il promis.

Photo : CTV/CVN

En tête de liste se trouve la Chine, où les touristes ont la possibilité de se promener dans le romantisme brumeux de la Grande Muraille, de la Cité interdite ou du lac de l’Ouest à Hangzhou. Les nouvelles règles de visas en Chine ouvrent la voie aux couples en quête d’un mélange de romance ancienne et d’aventures ultra-modernes.

Ailleurs, la Thaïlande et le Laos occupent respectivement la deuxième et la troisième place. Parmi les autres destinations de Saint-Valentin les plus favorables aux visas figurent le Cambodge, le Brunei, la Malaisie, l’Indonésie, le Japon, la République de Corée, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

VNA/CVN