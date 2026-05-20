Chine - Russie

Xi Jinping appelle à une coordination stratégique globale de meilleure qualité

Le président chinois Xi Jinping a appelé mercredi 20 mai à promouvoir le développement et la revitalisation de la Chine et de la Russie grâce à leur coordination stratégique globale de meilleure qualité.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Xi a tenu ces propos lors de son entretien avec le président russe Vladimir Poutine, au Grand Palais du Peuple à Pékin.

M. Xi a souligné que cette année marque le 30e anniversaire du partenariat stratégique de coordination sino-russe et le 25e anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la Chine et la Russie.

Les relations sino-russes ont pu progresser ainsi, étape par étape, précisément parce que les deux pays n'ont cessé d'approfondir leur confiance politique mutuelle et leur coordination stratégique avec une ténacité inébranlable, d'élargir leur coopération avec la volonté d'atteindre sans cesse de nouveaux sommets, et de défendre la justice et l'équité internationales ainsi que de faire avancer la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité avec une détermination inébranlable, a-t-il déclaré.

M. Xi a indiqué que la situation internationale était instable et turbulente. "L'unilatéralisme et l'hégémonisme renaissent, mais la paix, le développement et la coopération restent l'aspiration des peuples et la tendance dominante de notre époque", a-t-il souligné.

"En tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et grands pays importants dans le monde, la Chine et la Russie doivent adopter une vision stratégique et à long terme, impulser le développement et la revitalisation de nos pays respectifs grâce à une coordination stratégique globale d'une qualité encore supérieure, et œuvrer à rendre le système de gouvernance mondiale plus juste et plus raisonnable", a déclaré M. Xi.

Xinhua/VNA/CVN