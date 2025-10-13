Formation de 10.000 jeunes hommes d’affaires

L'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam lancera un programme visant à former 10.000 présidents et directeurs généraux de la nouvelle ère et à les promouvoir sur le marché mondial pour la phase 2025-2030.

Photo : Hai Lâm/CVN

Le programme de formation de 10.000 présidents et directeurs généraux devrait se déployer en trois phases : phase pilote (4e trimestre 2025) : formation des 1.000 premiers dirigeants ; phase d’expansion (2027-2029) : 7.000 ; dernière phase (2030) : atteinte de l’objectif de 10.000 Pdgs formés.

Le programme est attendu comme un tremplin pour que la génération de dirigeants des entreprises privées puisse faire un bond en avant dans la période d'intégration. Il comprend huit compétences clés du leadership moderne : stratégie d’entreprise, gestion financière, ressources humaines, opérations, gestion des risques, technologie, innovation et intégration internationale.

Organisé par l’Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, ce programme sera fort de l’enseignement des dirigeants successifs, couvrant les sujets les plus urgents d'aujourd'hui, notamment la gestion d'entreprise moderne, la transformation numérique, le développement durable, celui de la culture d'entreprise, ainsi que les compétences en leadership dans un contexte d'intégration internationale profonde. Selon Dang Hông Anh, président de l'association, "l'objectif est de créer une nouvelle génération de Pdgs capables de diriger leurs entreprises dans la nouvelle ère". Et d’ajouter que : ce programme permet de renforcer les capacités de leadership, constituant le levier principal pour améliorer la compétitivité des entreprises vietnamiennes et concrétisant l’ambition de faire du secteur privé un moteur essentiel de l’économie nationale à l’horizon 2045.

Rapport général de 2025

Ce programme de formation témoigne de la détermination de l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam à concrétiser les propositions et initiatives qu'elle a engagées lors du Forum de l’économie privée du Vietnam 2025 (VPSF 2025) organisé en septembre.

Photo : Bao Dau Tu/CVN

L’association présente un projet de rapport général du VPSF 2025 qui a été élaboré sur la base de plus de 3.000 avis issus de la communauté des entrepreneurs lors de 12 sessions locales de dialogue à travers le pays ; 4 sessions thématiques et 1 session de haut niveau avec la participation du Premier ministre Phạm Minh Chinh.

Les avis présentés dans ce rapport ont clairement identifié les problèmes clés relatifs aux institutions, à l'innovation, à l'intégration internationale et à la capacité de gestion interne des entreprises. Ces éléments sont essentiels pour renforcer la compétitivité et la durabilité des entreprises dans un contexte global en pleine évolution, mettant en avant l'importance de réformer les mécanismes institutionnels, d'encourager l'innovation continue, d'approfondir l'intégration aux marchés internationaux, et d'améliorer la gouvernance d'entreprise.

D’après Dang Hông Anh, président de l'Association des jeunes entrepreneurs du Vietnam, le rapport final va être soumis prochainement au gouvernement et aux organismes concernés.

Tenu mi-septembre, le VPSF 2025 a réuni plus de 1.500 chefs d'entreprise, experts, représentants des ministères et organisations internationales. Cette manifestation figure dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution 68-NQ/TW sur l’économie privée pour bâtir un Vietnam prospère dans la nouvelle ère.

Hoàng Phuong/CVN