Mise à l’honneur des lauréats du prix Étoile rouge 2025

La cérémonie de mise à l’honneur des lauréats du prix Étoile rouge 2025 était organisée par l'Union des jeunes vietnamiens, en collaboration avec l'Association des jeunes entrepreneurs. Y ont notamment pris part Dô Van Chiên, membre du Bureau politique et vice-président permanent de l'Assemblée nationale (AN).

Pour cette 26ᵉ édition, 100 jeunes entrepreneurs ont été honorés, dont onze distingués par le prix Étoile rouge. Les entreprises dirigées par ces jeunes leaders affichent une valeur totale d'environ 3 millions de milliards de dôngs, un chiffre d'affaires de plus de 310 000 milliards de dôngs, un bénéfice après impôts de près de 4. 000 milliards de dôngs, et ont contribué pour près de 21.000 milliards au budget de l'État en 2024, tout en employant près de 60 000 travailleurs.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, le vice-président permanent de l'AN, Dô Van Chiên, a félicité les 100 jeunes entrepreneurs exemplaires, les qualifiant de preuve vivante d'une jeunesse dynamique et déterminée à contribuer à la prospérité nationale.

Il a souligné que la jeunesse vietnamienne doit être la force pionnière dans le développement scientifique, technologique, l'innovation et la transformation numérique. Il a appelé les jeunes entreprises à bâtir une culture entrepreneuriale fondée sur le patriotisme, l'intégrité, la transparence et la responsabilité sociale. Chaque entrepreneur doit investir dans la construction d’une marque forte, fondée non seulement sur les actifs, mais surtout sur la crédibilité et l'éthique du dirigeant. Dans l'ère nouvelle, c'est cette réputation - associée au respect des travailleurs, de la communauté et de l'environnement - qui constitue le passeport le plus durable pour permettre aux entreprises vietnamiennes de s'imposer à l'échelle mondiale.

Le président de l'Association des jeunes entrepreneurs, Dang Hông Anh, a rappelé que le prix distingue des leaders qui se démarquent non seulement par leur réussite économique, mais aussi par leur capacité à inspirer et à guider la communauté entrepreneuriale, devenant une force motrice essentielle dans les secteurs clés de l'économie nationale.

Le prix d'honneur a été attribué à Lâm Thi Nga, jeune entrepreneure en situation de handicap, dont la détermination exemplaire lui a permis de surmonter de nombreux obstacles pour développer son propre modèle d'affaires, tout en incarnant une source d'inspiration et de résilience face à l'adversité.

VNA/CVN